SO: in die Zukunft – Vorschau auf eine mögliche Zukunft der Menschheit

Die Menschheit hat sich über Jahrtausende hinweg immer weiter entwickelt und tut dies auch heute noch. Doch wie haben wir uns entwickelt, wohin führt uns unsere Zukunft und warum sind Dinge so geschehen, wie sie geschehen sind? In dem vorliegenden Buch steht der Mensch im Verlaufe der Jahrtausende im Mittelpunkt. Es geht um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Christlichkeit und Recht. Das Buch befasst sich mit vielen Themen der Menschheitsgeschichte und erlaubt sich, aufgrund von Gelebtem, Erfahrenem, Erkanntem, belegt mit Original-Kopien von einigen Vorgängen, eine „Vorschau“ für die Zukunft abzugeben.

Die Leser erfahren in „SO: in die Zukunft“ von Jo Red Stone u.a., welche Aspekte und Besonderheiten an der derzeitigen und zukünftigen Entwicklung Schuld tragen. Das aufschlussreiche Buch offenbart auf verständliche Weise einfach und offen die Wirklichkeit der Menschengeschichte und erklärt zudem auch, wie und warum sich alle Völker der Erde von einer kleinen Schicht Reicher unterdrücken lassen. Menschen, die sich schon immer Fragen über die Entwicklungen in der Menschheit gestellt haben, werden in diesem interessanten Buch viele Antworten finden.

„SO: in die Zukunft“ von Jo Red Stone ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-2722-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

