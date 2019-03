SPD-Spitzenkandidat wirft EU schwere Versäumnisse beim Schutz der Europawahl gegen Social Bots und Fake News vor / „Report Mainz“ berichtet heute (12.3.), 21.45 Uhr im Ersten

Einer der zwei SPD-Spitzenkandidaten für die

Europawahl, Udo Bullmann, wirft der EU schwere Versäumnisse bei der

Umsetzung des Aktionsplans gegen Desinformationskampagnen vor. In

einem Brief an das EU-Parlament, EU-Rat und EU-Kommission, der

„Report Mainz“ exklusiv vorliegt, fordert der Fraktionschef der

europäischen Sozialdemokraten, Udo Bullmann, eine konsequente

Umsetzung des im Dezember 2018 verabschiedeten Aktionsplanes gegen

Desinformation, da sonst die Freiheit der Europäischen Wahlen nicht

garantiert werden könne. Gegenüber „Report Mainz“ erklärte er: „Die

Institutionen dürfen nicht weiterschlafen. Wir brauchen eine klare

Garantie, dass die Völker das Europäische Parlament wählen und nicht

die Algorithmen, die gekauft wurden.“

Mit den Vorwürfen konfrontiert erklärten EU-Kommissionspräsident

Jean-Claude Junker und der Vorsitzenden des EU-Rates Donald Tusk auf

Anfrage schriftlich gegenüber dem ARD-Politikmagazin, man setze auf

eine Selbstverpflichtung der Plattformbetreiber wie Facebook und

andere. Für den Kampf gegen Desinformation sei außerdem die Taskforce

des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) zuständig.

Im Interview mit „Report Mainz“ räumte der Leiter der Task Force,

Lutz Güllner, ein, dass die Einheit wesentlich mehr Personal

benötige. „Wir haben sieben Leute, die zu diesem Thema arbeiten. Im

Laufe des Jahres werden wir dieses Team aufstocken auf etwa 15″,

sagte Güllner. Angesprochen auf die unmittelbar bevorstehenden

EU-Wahlen räumte er ein, dass man mit konkreten Abwehrmaßnahmen schon

vor zwei Jahren hätte beginnen müssen.

Ähnlich sieht es der Kommunikationswissenschaftler Simon

Kruschinski von der Gutenberg Universität Mainz. „Um gegen

systematische, großangelegte Desinformationskampagnen vorzugehen von

Parteienseite, muss man mit einem sehr großen personellen Aufwand

dagegenhalten. Das bedeutet, die aktuellen Maßnahmen zur

Europawahl sind eher symbolischer Natur und ein Tropfen auf den

heißen Stein“, sagte er im Interview mit dem ARD-Politikmagazin. In

einer bisher unveröffentlichten Studie, die „Report Mainz“ vorliegt,

untersuchte der Mainzer Wissenschaftler, wie Wahlkampfstrategen bei

vergangenen Wahlen in Deutschland unter anderem mit Desinformation

umgegangen sind. Darin zeigt Kruschinski auf, dass Maßnahmenkataloge

innerhalb der Parteien nur sporadisch erarbeitet und nicht

systematisch umgesetzt wurden. Außerdem fehle ein Plan für die

Zukunft, wie sich Politik und Politiker vor der zunehmenden Anzahl an

digitalen Angriffen schützen könnten.

