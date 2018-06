Sommerinterviews im SWR Fernsehen beginnen / Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker äußern sich im Gespräch mit den Moderatoren von „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ ab 29.6.2018, 19:30 Uhr (FOTO)

Welche Fehler haben wir in der Asylpolitik gemacht? Können wirtatsächlich die Menschen integrieren, die zu uns geflüchtet sind? Hatdie Ampelkoalition Rheinland-Pfalz tatsächlich verändert? Wo stehtdas Land bei Themen wie schnellem Internet, drohendenDieselfahrverboten und der Gesundheitsversorgung? Fragen, die bei den„Sommerinterviews“ im SWR Fernsehen zur Sprache kommen.

An sechs Freitagen in Folge jeweils ab 19:30 Uhr lädt „SWR

Aktuell“ die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und

-kandidaten der Parteien zu intensiven Gesprächen ein. Den Anfang

macht am 29. Juni Josef Winkler (Bündnis ´90/Grüne).

Gespräche mit Tiefgang bieten Hintergründe Vor welchen

Herausforderungen steht Rheinland-Pfalz und wie sehen die Lösungen

der Parteien aus? Sascha Becker und Sandra Hochhuth von „SWR Aktuell“

stellen die Fragen, die die Menschen im Land bewegen. Sie führen

Gespräche mit Tiefgang, die Hintergründe bieten und über die

nachrichtliche Berichterstattung hinausgehen.

Die SWR-Sommerinterviews in der 19:30 Uhr-Ausgabe von „SWR Aktuell

Rheinland-Pfalz“ Josef Winkler (B´90/Grüne): 29. Juni; Uwe Junge

(AfD): 6. Juli; Malu Dreyer (SPD): 13. Juli; Alexander Ulrich (Die

Linke): 20. Juli; Volker Wissing (FDP): 27. Juli; Julia Klöckner

(CDU): 3. August.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,

sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell