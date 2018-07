Spektakuläres Starfeuerwerk im Schlosshof

Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg gelten als eines der zehn schönsten Schlossfestspiele weltweit. In diesem Jahr sind vom 13. bis 22. Juli Weltstars aus Klassik, Pop und Rock zu Gast.

Anastacia, Bryan Ferry, Jamie Cullum: Ein bis dato ungekanntes ?Feuerwerk“ der Weltstars versprechen die Organisatoren für die diesjährigen Thurn und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg. 16 Jahre ist es her, dass der Regensburger Konzertveranstalter Reinhard Söll zum ersten Mal Fürstin Glorias Innenhof in eine Freiluft-Konzertarena verwandelte. Das diesjährige Festival vom 13. bis 22. Juli soll musikalisch und künstlerisch unter dem Regensburger Sternenhimmel und umrahmt von der fürstlichen Schlosskulisse keine Wünsche offen lassen.

