Spenden statt Geschenke zur Weihnachtszeit

Spenden statt Geschenke zur Weihnachtszeit lautet das Motto der gemeinsamen Aktion der Automobilbank RCI Bank and Services Deutschland und Yanfeng, einem weltweit führenden Automobilzulieferer. Bisher hatten beide Unternehmen stets einen Weihnachtswunschbaum an ihrem Firmensitz in Neuss stehen. Doch die derzeitige Situation stellt alle Beteiligten vor neue Herausforderungen.

Coronabedingt arbeiten die meisten Mitarbeiter aus dem Homeoffice, sodass ein Weihnachtswunschbaum nicht sinnvoll ist. Darüber waren sich die Unternehmen einig. Doch sie sind sich auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst und unterstützen wie in den Jahren zuvor das Herz-Jesu-Pflegeheim in Neuss und das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf.

Die beiden Institutionen freuen sich, dass die Aktion unter den erschwerten Bedingungen weitergeht. Da sie größere Anschaffungen planen, bitten sie in diesem Jahr um Spenden statt um Geschenke zur Weihnachtszeit. Darum sind die Mitarbeiter beider Unternehmen aufgerufen, sich mit einer Spende zu beteiligen.

Das Pflegeheim möchte für die Senioren einen interaktiven Spieltisch inklusive Software anschaffen. Olga Slobod vom Herz-Jesu-Pflegeheim Neuss sagt: „Der Bildschirm des Aktivitätstisches ist ein hochwertiger Multi-Touch-Screen. Er ist stoßfest und hat eine spritzwassergeschützte Oberfläche, auf die auch mal ein Glas Wasser kippen kann. Damit entspricht er den hohen Anforderungen des Pflege- und Betreuungsalltags.“

Auch das SOS-Kinderdorf bittet in diesem Jahr um Spenden. Damit sollen 16 Kindern und Jugendlichen ein wohnliches Zuhause in den beiden neuen Familienhäusern, die ab 2021 in Düsseldorf bezugsfertig werden, eingerichtet werden. Die Spenden werden für die Ausstattung der Kinder- und Jugendzimmer verwendet: „Jedes Kind hat ein eigenes, individuell gestaltetes Kinderzimmer, das Spielparadies und Rückzugsort gleichermaßen ist und dafür benötigen wir dringend Mobiliar“, erklärt Cora Müller vom SOS-Kinderdorf.

Pressekontakt:

Yanfeng Automotive Interiors | Astrid Schafmeister | Tel.: +49 2131 609-3028 |

astrid.schafmeister@yfai.com | www.YFAI.com

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss |

Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | presse@rcibanque.com | www.rcibanque.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125761/4795386

OTS: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Original-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell