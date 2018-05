Stiftung Menschen für Menschen erhält in Äthiopien Preis für „herausragende soziale Leistungen“ (FOTO)

Den „Social Service Prize“ als beste NichtregierungsorganisationÄthiopiens hat vor kurzem die Stiftung Menschen für Menschen –Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe erhalten. Verliehen wurde dieAuszeichnung durch Abyssina Award, eine äthiopische Organisation, diejährlich Preise in verschiedenen Kategorien verleiht. Mit dem „SocialService Prize“ werden, so die Organisation, „die herausragendensozialen Leistungen von Menschen für Menschen im Jahr 2017″ geehrt.

Der Preis wurde von Dr. Fasil Nahom, Chefberater des

Premierministers der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei

einer Feierstunde in Addis Abeba an Dr. Asnake Worku, Leiter

Programmkoordination & Entwicklung der Stiftung Menschen für Menschen

überreicht.

Asefa Kesito, Präsident des Abyssinia Award Board, erklärte, dass

eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen zur Auswahl standen, die

in Äthiopien arbeiten. Menschen für Menschen sei unter

Berücksichtigung seiner sozioökonomischen Auswirkungen als beste

Organisation mit dem „Social Service Prize“ ausgezeichnet worden.

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

