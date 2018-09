Stiftungen finden schwerer Engagierte für Gremien

Immer mehr Stiftungen fällt es deutlich schwerer

als noch vor wenigen Jahren, freiwillig Engagierte für ihre Gremien

und Leitungsaufgaben zu finden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen

Befragung im Stiftungspanel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Demnach hatte die Hälfte der befragten Stiftungen Probleme, Menschen

zu finden, die sich in ihren Gremien und Geschäftsführungen

freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl engagieren. Noch 2014

war es lediglich ein Drittel. Die gute Nachricht: Jenseits von

Leitungstätigkeiten konnten 60 Prozent der befragten Stiftungen

ausreichend Freiwillige rekrutieren. Über 40 Prozent setzen dabei

ganz gezielt auf Kurzzeitengagements.

„Vielen Menschen fällt es zunehmend schwer, Engagement in ihren

Alltag zu integrieren. Kurzzeitengagements können ein guter Einstieg

sein, um Familie, Beruf und Engagement unter einen Hut zu bringen. Es

gibt aber auch schon Firmen, die Mitarbeitende für freiwilliges

Engagement freistellen. So können alle profitieren: Engagierte,

Unternehmen und Stiftungen als Orte für Engagement“, so Dr. Antje

Bischoff. Die Wissenschaftlerin leitet die Stiftungsforschung des

Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und ist selbst unter anderem

ehrenamtlich im Kuratorium der Nationalparkstiftung Unteres Odertal

aktiv.

Bischoff rät zudem, freiwillig Engagierte genauso sorgfältig

auszuwählen wie hauptamtliche Mitarbeitende. Hilfreich sei dabei eine

entsprechende Personalstrategie. Auch bieten viele der befragten

Stiftungen ihren Freiwilligen Serviceleistungen an, die ein

Engagement attraktiver machen. Dazu zählen gemeinsame Aktivitäten (57

Prozent), Reflexionsgespräche (50 Prozent), Fort- und Weiterbildungen

(47 Prozent) sowie Kompetenznachweise (43 Prozent).

Tag der Stiftungen

Menschen, die sich in Stiftungen engagieren wollen, haben am 1.

Oktober, dem Tag der Stiftungen dazu Gelegenheit. Unter dem Motto

#WasMachenStiftungen wird gezeigt, wie viel-fältig die

Stiftungslandschaft ist, was Stifterinnen und Stifter bewegt und was

Stiftungen durch ihr Engagement bewirken. Der Tag der Stiftungen ist

der deutsche Beitrag zum European Day of Foundations and Donors. Am

1. Oktober finden in mehr als 12 europäischen Ländern Aktionen von

Stiftungen statt.

Über das StiftungsPanel

Die Umfrage fand online im Juli 2017 statt. Befragt wurden

Stiftungen, die beim StiftungsPanel des Bundesverbandes Deutscher

Stiftungen registriert sind. An der Befragung beteiligt haben sich

45,1 Prozent der in diesem Zeitraum 545 registrierten Teilnehmenden

des Stiftungspanels. Das StiftungsPanel ist das Erhebungsinstrument

zur Erforschung der Stiftungslandschaft. Hier können Stiftungen

schnell und einfach ihre Meinung zu aktuellen Themen einbringen.

Träger des StiftungsPanels ist der Bundesverband Deutscher

Stiftungen. Es wird von der Software AG – Stiftung gefördert.

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen vertritt die Interessen der

Stiftungen in Deutschland. Er hat mehr als 4.300 Mitglieder; über

Stiftungsverwaltungen sind ihm 8.400 Stiftungen mitgliedschaftlich

verbunden. Damit sind rund drei Viertel des deutschen

Stiftungsvermögens im Bundesverband Deutscher Stiftungen organisiert.

Der größte und älteste Stiftungsverband in Europa ist das anerkannt

führende Kompetenzzentrum für Stiftungen.

Weitere Informationen

– Stiftungsfokus zum PDF-Download: http://ots.de/PhGSTO

– Mehr Informationen zum Stiftungspanel unter

www.stiftungen-org/stiftungspanel

– Wer macht was zum Tag der Stiftungen? www.tag-der-stiftungen.de

Pressekontakt:

Katrin Kowark | Pressesprecherin

Mobil (0176) 240 245 49

katrin.kowark@stiftungen.org

Original-Content von: Bundesverband Deutscher Stiftungen, übermittelt durch news aktuell