Story House Pictures entwickelt Serieüber „Mozart“/ Neues Serienprojekt erzählt Geschichte der Mozart-Geschwister als lautes, buntes und modernes Drama/ Unter 600 internationalen Bewerbern bei Series Mania ausgewählt

Story House Pictures entwickelt eine internationale Serie über das Geschwisterpaar Wolfgang Amadeus und Maria Anna Mozart. Das Projekt ist nun für die Series Mania Co-Pro Pitching Sessions nominiert worden.

In der sechsteiligen Serie ?Mozart/Mozart? (AT) muss Maria Anna, die weitgehend unbekannte Schwester Mozarts, in die Rolle ihres Bruders schlüpfen, als die Erkrankung von Wolfgang Amadeus die gesamte Existenz der ?Firma Mozart? bedroht. Die ebenso talentierte Mozart-Schwester greift dabei zu äußerst kreativen und für ihre Zeit unkonventionellen Mitteln. Im Mittelpunkt steht mit Maria Anna eine außergewöhnliche Frau, die mit ihrem Talent und ihrem Mut ihre Familie retten muss.

?Mozart/Mozart? ist das nächste internationale Großprojekt der Story House Pictures. Die Produktionsfirma produziert zurzeit ?Sisi? mit Jannik Schümann, Dominique Devenport und Désirée Nosbusch (Regie Sven Bohse) für TVNOW, ORF, TV1 und den Weltvertrieb BETA.

Showrunner und Headautor Andreas Gutzeit (u.a. „Dignity“, „Sisi“): ?Wir sind eindeutig auf den Geschmack gekommen. Unsere ?Sisi? macht so viel Spaß, dass es folgerichtig ist, eine weitere Ikone dieser Zeit als große, moderne internationale Serie neu zu erzählen. Wir haben eine aufregende, mutige Figur erfunden, die mit Milos Formans ?Amadeus? konkurrieren wird. Weltweit ist ?Mozart? eine Marke, die seit mehr als 250 Jahren Erfolg garantiert.?

Story House Pictures ist bereits mit einer Reihe internationalen Partnern zu ?Mozart/Mozart? im Gespräch. Ein deutscher Partner steht noch nicht fest. Ende August wird die Serie der breiten, internationalen Branche im Rahmen von Series Mania in Lille (F) vorgestellt. ?Mozart/Mozart? wurde unter 600 internationalen Mitbewerbern als eines von fünfzehn Projekten für die Co-Pro Pitching Sessions ausgewählt.

Seit 1999 entwickelt und produziert die Story House innovativen, spannenden und preisgekrönten Content und hat sich zu einem der führenden deutschen Dokumentations- und Docutainment-Anbieter entwickelt. Story House produziert für alle maßgeblichen Sender und Plattformen wie die ARD, das ZDF, ProSiebenSat.1, Joyn, die RTL-Gruppe, TVNOW und DMAX. Zu den bekannten, langjährigen Programmmarken zählen unter anderem Serien wie „Terra X – Ein Tag in …“ oder „Der große Lebensmittelreport“ mit Sternekoch Nelson Müller für die ZDF Primetime, sowie „Galileo Plus“ (ProSieben), „Reeperbahn privat!“ (RTLzwei), „Trucker Babes“ (Kabel eins) oder „King of Trucks“ (DMAX). Außerdem produziert Story House für den digitalen Markt, u.a. die ZDF-Ernährungsplattform „ZDF besseresser“ auf YouTube. Im fiktionalen Bereich hat Story House Pictures mit der vielbeachteten Miniserie „Dignity“ für Joyn, HBO und Amazon Prime Latin für Aufsehen gesorgt. Derzeit produziert Story House Pictures die Premium-Serie „Sisi“ für TVNOW und die Mediengruppe RTL. Darüber hinaus sind die Produktionen der Story House-Gruppe über ihr Netzwerk im internationalen Markt gefragt und unter anderem bei der Discovery-Gruppe, National Geographic, PBS, Channel 4 oder Smithsonian Channel zu sehen. Über alle Genres hinweg zeichnet Story House-Programme eine hohe Leidenschaft der Macher*innen, Produktionskompetenz sowie ein ausgeprägtes Programmmarkenverständnis aus. Während die Story House stetig wächst, bleibt das Team aus talentierten Führungskräften und Mitarbeiter*innen dem gleichen Ziel treu: dem Publikum auf der ganzen Welt hochwertige und unterhaltsame Geschichten zu erzählen. Story House: Incredible stories. Unlimited reach. Die Story House Productions GmbH und die Story House Pctures GmbH sind Unternehmen der Bavaria Film Gruppe.