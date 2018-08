Straubinger Tagblatt: Ein Hauch von Watergate

Für die Demokraten bietet sich aber nun erstmals

die Chance, ihre Reihen zu schließen und neue Kraft zu schöpfen. Doch

bis zur Präsidentschaftswahl in zwei Jahren ist es noch ein langer

Weg. Und in einer Gesellschaft, in der Emotionen mehr zählen als

Fakten müssen sich die Demokraten noch mehr einfallen lassen. Die

Hoffnung, das Trump über seine eigenen Fehler, Lügen und

Verwicklungen stolpern könnte, dürfte zu wenig sein, um die Wende

herbeizuführen.

