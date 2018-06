Straubinger Tagblatt: Petersberger Klimadialog – Bankrotterklärung beim Klimaschutz

Vor allem muss die Energiewende endlich Fahrt

aufnehmen. Sie ist weit davon entfernt, zum Exportschlager zu werden.

Es hapert beim Netzausbau, um Ökostrom in die Industriezentren zu

leiten, es fehlen große Stromspeicher. Auch die Verkehrswende tritt

auf der Stelle. Mit dem vielfach bewunderten deutschen

Organisationstalent ist es bei diesen zentralen Zukunftsprojekten

nicht weit her. Es wird Zeit, die Kurve zu kriegen. Und zugleich jene

Länder zu unterstützen, die vom Klimawandel am schärfsten betroffen

sind oder sich Klimaschutz nicht leisten können. Das aber entbindet

uns nicht, uns selbst mehr ins Zeug zu legen.

