Straubinger Tagblatt: Politische Zukunft – Merkel hält Wort

Merkel als Mutter der Nation verteilte Baldrian.

Den Wählern hat sie versprochen, für vier volle Jahre bis 2021 die

Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik zu führen. Danach will sie in

den Ruhestand gehen. Wer die Kanzlerin kennt, weiß, dass sie Dinge

gerne ordentlich und wie geplant zu Ende bringt. Ihren Abgang von der

großen Bühne will sie nach anderthalb Jahrzehnten selbst gestalten

und erhobenen Hauptes gehen. Mit der zugegeben überraschenden

Preisgabe des Parteivorsitzes hat sie dafür die Voraussetzungen

gelegt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell