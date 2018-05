Straubinger Tagblatt: Trumps Totalausfall in Nordkorea

Die nun erreichten atmosphärischen

Verbesserungen einfach so beiseite zu wischen, ist leichtfertig und

hat die Welt nicht sicherer gemacht. Die amerikanische Diplomatie

hätte andere Mittel gehabt, um das Ziel der Nichtverbreitung von

Atomwaffen zu erreichen. Doch ein Trump–scher Plan B ist nirgendwo in

Sicht. Damit haben die USA wiederum einen Gutteil an Vertrauen in der

Welt eingebüßt. Als Makler für Frieden und atomare Abrüstung taugen

sie unter diesem Präsidenten nicht. Als Deal-Maker ist Trump ein

Totalausfall.

