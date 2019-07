Stümperhafter Umgang mit Feindeslisten

Nach Recherchen der MDR-Sendung „FAKT“ ist der

Umgang mit sogenannten „Feindeslisten“ in Baden-Württemberg

katastrophal. [1] Diese Listen stammen bevorzugt aus extremistischen

Milieus und stellen eine Sammlung unerwünschter Personen dar. In

Baden-Württemberg sieht das Landeskriminalamt keinerlei

Notwendigkeit, Personen auf diesen Listen zu informieren. Die

Piratenpartei fordert einen transparenten Umgang mit den Listen und

sieht das Landeskriminalamt in der Informationspflicht.

„Diese Listen sind zum Teil erschreckend detailliert und ermuntern

Straftaten gegen die Personen auf diesen Listen zu verüben. Nicht

zuletzt der Fall Lübcke zeigt, dass die Gefahr aus dem rechten Mileu

viel zu sehr unterschätzt wird. Diese denunzierten Personen sind in

besonderer Weise gefährdet und erfahren von dieser bedrohlichen

Situation noch nicht einmal etwas, das ist skandalös. Das LKA muss

hier wesentlich transparenter agieren, es geht schließlich um Leib

und Leben. Die Einschätzung des LKA, wonach die Veröffentlichungen

und Bedrohungen strafrechtlich nicht relevant sind teile ich nicht“,

kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender.

