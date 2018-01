Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Europapolitik 2018

Es gibt auch Ermutigendes zu Beginn dieses

Europa-Jahres. Es verblüfft und erfreut, wie wenig sich die

verbleibenden 27 EU-Staaten bisher haben gegeneinander ausspielen

lassen, wann immer es um die Bedingungen ging, unter denen

Großbritannien die EU verlassen wird. Weiter so! Zum Rückenwind einer

aktiveren Europapolitik taugen auch die Signale, die der französische

Präsident Emmanuel Macron über den Rhein sendet. Er hat Frankreichs

Interesse, mit Deutschland wieder zur Lokomotive der EU zu werden,

erfrischend klar formuliert. Was allerdings so einfach nicht wird.

Die schwierige Haushaltslage schränkt Frankreichs Spielräume ein.

Deutschland wiederum braucht erst einmal eine nicht bloß

verwaltungsfähige Regierung. Ordnungs- und finanzpolitisch liegt

Macron weit ab von dem, was in Deutschland Mehrheitsmeinung ist. Etwa

da, wo er das Geld der einzelnen EU-Staaten zumindest zum Teil

vergesellschaften will.

