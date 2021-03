Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Laschet-Rede

Manchmal kann man es nur falsch machen – so wie jetzt die CDU mit ihrem Chef Armin Laschet. In normalen Zeiten wäre seine Rede vom Dienstag womöglich als das gefeiert worden, was sie war: eine inhaltliche Kursbestimmung für die Zukunft einer um programmatische Orientierung ringenden Union. Es sind aber keine normalen Zeiten. Seine auf die Zukunft schielende Grundsatzrede, die sonst vielleicht noch weitere „Laschet-muss-Kanzler-werden“-Rufe provoziert hätte, löste auch deshalb wenig Jubel aus, weil in der Gegenwart zu viel im Argen liegt. Sein Kurs in der Pandemiebekämpfung ist hoch umstritten.

