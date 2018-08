Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Rolle der Mutter beim Staufener Missbrauchsfall

Abgesehen vom 39-jährigen Hauptangeklagten,

dessen Aufklärungshilfe das Gericht hervorhob, gestanden alle Täter

nur das, was schon belegt war. Besonders zugeknöpft war die Mutter,

die wenig zur Aufklärung beitrug und überhaupt kaum Mitgefühl

zeigte. Ausgerechnet die Mutter! Dieser Gedanke ist so naheliegend

wie falsch. An den Fällen von schwerer Gewalt gegen Kinder in

Deutschland haben Täterinnen fast einen ebenso großen Anteil wie

Täter. Bei sexueller Gewalt ist der passiv duldende Anteil der Mütter

ein bekanntes Phänomen, der aktive Part sexueller Übergriffigkeit

durch Frauen, insbesondere auch durch Mütter auf ihre Kinder, wird

Fachleuten zufolge aber unterschätzt.

