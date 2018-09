Stuttgarter Zeitung: Aufatmen/Die Verhaftung der Verdächtigen im Fall Kuciak gibt Grund zur Hoffnung

Grund für die erleichterten Reaktionen von

Politikern, Journalisten und Bürgern ist aber die Erkenntnis, dass

die slowakische Polizei überhaupt willens und in der Lage zu sein

scheint, in jenem Mafiamilieu Ermittlungserfolge zu erzielen, in dem

Jan Kuciak vor seiner Ermordung recherchiert hatte. Unter den jungen

EU-Staaten im Osten Europas war es ausgerechnet die Slowakei gewesen,

die sich mit dem größten Ehrgeiz für eine kompromisslose

(West-)Europäisierung entschied. Mit dem Mord an Kuciak war die

Aufbruchstimmung wie weggeblasen. Die Menschen glaubten plötzlich,

letztlich doch in einem korrupten, von Mafiastrukturen durchzogenen

Staat zu leben.Vor diesem Hintergrund lautete die Botschaft der

Festnahmen vom Donnerstag: Der slowakische Traum ist nicht mit Jan

Kuciak gestorben. _______________________

