Stuttgarter Zeitung: Unmögliche Koalition Kommentar zu: Vor 50 Jahren wurde sozialliberale Politik modern – und ist heute Utopie

Die erste sozialliberale Koalition auf

Bundesebene steht für eine Modernisierungsoffensive. Sie ging mit

beachtlichem Reformeifer ans Werk, steuerte in der Ostpolitik auf

einen neuen Kurs, senkte das Wahlalter von 21 auf 18, führte das

Bafög ein und ermöglichte somit dem Nachwuchs aus unterprivilegierten

Schichten eine Bildungskarriere, nahm die Diskriminierung von

Homosexuellen weiter zurück und versprach mehr Gleichberechtigung per

Gesetz. Inzwischen ist der sozialliberale Elan nur noch ein fernes

Rauschen. Das Etikett kennzeichnet eine Leerstelle der deutschen

Politik unserer Zeit. Sozialdemokraten und FDP bringen zusammen nicht

einmal halb so viele Stimmen auf, wie sie benötigen würden, um

gemeinsam zu regieren – ungeachtet der Tatsache, dass sie sich weit

auseinandergelebt haben. Die SPD ist nur noch ein Schatten ihrer

selbst: eine skeptische, in Selbstzweifeln zermürbte Partei, die

links und rechts ausfasert. 14 Kandidaten für den Vorsitz haben

miteinander nicht annähernd so viel Charisma wie Willy Brandt solo.

Und die FDP hat sich weiter von ihren Freiburger Thesen entfernt als

Parteichef Christian Lindner vom Denken Angela Merkels. Eines haben

Sozial- und Freidemokraten noch gemeinsam: Sie sind bei Themen der

Zukunft keine Trendsetter mehr – weder in der Klimapolitik noch bei

der Digitalisierung oder beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es

mangelt nicht an Herausforderungen, die sozial und zugleich liberal

besser zu bewältigen wären. Doch die beiden Versprechen eines

solchermaßen betitelten Projektes sind wechselseitig zu

Schimpfwörtern verkommen.

