Allg. Zeitung Mainz: Peace! / Markus Lachmann zum Iran und zum Golfkonflikt

Mächtig gescholten wurde der US-Präsident in den

vergangenen Monaten:Trump sei durch die einseitige Aufkündigung des

Atomabkommens mit dem Iran an der Eskalation am Golf schuld. Diese

Sichtweise kann man haben, aber sie ist verkürzt. Denn durch das

Atomabkommen wurde Teheran doch erst das Geld in die Kasse gespült,

um seine Stellvertreterkriege in der Region zu führen. Der lange Arm

Teherans reicht bis an die israelische Grenze. Und trotz des

Atomdeals entwickelte das Mullah-Regime weiter Langstreckenraketen,

die auch Atomsprengköpfe tragen können. Natürlich steht der Iran

durch die US-Sanktionen wirtschaftlich unter Druck. Nicht zuletzt

deshalb hat er über seine Verbündeten, etwa die jemenitischen

Huthi-Rebellen, immer wieder am Golf zündeln lassen. Damit will man

sich eine bessere Verhandlungssituation verschaffen, schließlich geht

es auch um einen Konflikt um Öl und Milliarden. Im Grunde wollen

beide Seiten keinen Krieg, weder Washington noch Teheran. Es ist

deshalb ein gutes Zeichen, dass Irans Präsident Ruhani vor der UN

einen Friedensplan vorstellen will, ein Signal, dass die

diplomatische Bewältigung des Konflikts in der Straße von Hormus noch

möglich ist. Es könnte ein Türöffner für Gespräche nicht nur mit

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China in New

York in wenigen Tagen sein, sondern auch mit Trump, der zuletzt

verbal bei diesem Thema abgerüstet hatte. Allerdings bleibt Skepsis

gegenüber der neuen Rolle Teherans als “Friedenswächter” angesagt.

Die Region bleibt ein Pulverfass.

