Synergieeffekte und Erfolgsstorys aus Bandenburg – Ausstellung in der Wissenschaftsetage

Ab Mittwoch, 20. Juni, zeigt die Wissenschaftsetage im Bildungsforum Potsdam die Ausstellung „Was macht Wissenschaft in der Wirtschaft?“, in der anhand von Reportagen über innovative Projekte, Gründungen und Kooperationen die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft aus Brandenburg anschaulich dargestellt wird. Wie arbeiten Wirtschaft und Wissenschaft zusammen? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Technologietransfer? Was ist ein Cluster? Antworten darauf gibt die Ausstellung bis zum 18. Juli.

Insgesamt präsentiert die Ausstellung 20 Erfolgsstorys unterschiedlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen aus Brandenburg, u.a. ein Kooperationsprojekt zur Optimierung der Fertigung eines innovativen Stadtmöbels – eine 360° drehbare Sonnenliege – zwischen der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und der Spreewaldwerk Metallbau & Konstruktion Peter Paulick. Unter dem Titel „Esche mit Elektroantrieb“ zeigen die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) und die Firma aceteam aus Berlin, dass ein E-Bike aus Holz nicht nur ein Hingucker auf der Straße ist, sondern darüber hinaus umweltfreundlicher und im Produktionsprozess energiesparender als herkömmliche Elektrofahrräder. Dass man köstliche Brote auch ohne Mehl, aber dafür mit Getreidesprossen, backen kann, beweisen das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. aus Nuthetal und die Bäckerei Vollkern aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

„Technologietransfer befördert Innovationen und Wachstum. Daher ist die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ein wichtiger Baustein für den Erfolg von Unternehmen. Die Ausstellung bietet spannende und vielfältige Einblicke, wie Unternehmen das exzellente wissenschaftliche Potenzial aus Brandenburg nutzen. Zudem zeigt sie eindrucksvoll auf, wie wertvoll die enge Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für beide Seiten ist“, so Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB).

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH und dem Verein proWissen Potsdam e.V.

│ Ausstellung: Was macht Wissenschaft in der Wirtschaft – Cluster-Stories aus Brandenburg

│ WIS │ Wissenschaftsetage im Bildungsforum │ 4. OG

│ Ausstellungszeitraum: 20.06. – 18.07.2018 │ Mo-Fr 10:00-18:00 Uhr

│ Eintritt: frei

