Talk`n`Job erhält rund 847.000 EUR von Privatinvestoren und dem Angel Club von Companisto

Millennials und Generation Z – mit sprachgesteuerter Schnell-Bewerbung zum Job. Talk`n`Job revolutioniert das Recruiting für Blue-Collar-Jobs.

– Die einfache technische Integration ist Innovationstreiber für HR-Abteilungen und garantiert starkes Wachstumspotenzial.

– Starke Kundenbasis mit einer Vielzahl an namhaften Unternehmen.

– Hoch profitables Geschäftsmodell mit bereits signifikanten Umsätzen.

Die ApplyZ GmbH ist ein Heidelberger Startup mit der ihr eigenen Vertriebsmarke Talk–n–Job.

Für den sprachgesteuerten Bewerber-Kanal konnte das Unternehmen rund 847.000 EUR von unternehmerischen Privatinvestoren und dem Companisto Angel Club einsammeln.

„Wir haben uns für Companisto entschieden, weil wir einen klaren Nutzen und Mehrwert in dem Investoren-Netzwerk sahen. Sich direkt mit Investoren und Business Angels austauschen zu können und Kontakte auch über ein reines Investment hinaus knüpfen zu können, fanden wir sehr attraktiv“, sagt Markus Krampe, Gründer und Geschäftsführer der ApplyZ GmbH.

Die Apply Z GmbH hat sich auf Recruiting-Anwendungen spezialisiert, die speziell die junge, digitalaffine Generation anspricht. Seit Ende 2019 macht sie dies bereits sehr erfolgreich mit ihrem ersten Produkt Talk–n–Job, welches bereits bei vielen namhaften Unternehmen im Einsatz ist. Mit Talk–n–Job kann jedes Unternehmen seinen Bewerbern sprachgesteuerte Chatbewerbungen anbieten, die nur etwa zwei Minuten dauern. Über die Software erhalten Unternehmen dann strukturierte Bewerberdaten. Diese können bei großen Unternehmen auch direkt in existierende Bewerbermanagement-Systeme übernommen werden können.

„Das Angebot an die Kunden in Kombination mit dem sehr erfahrenen Managementteam rund um Markus Krampe (ex METRO) und Philipp Mommsen (ex MLP) hat uns sehr schnell überzeugt. Dass die Runde so erfolgreich gelaufen ist, lag auch daran, dass sich das Team in außergewöhnlicher Weise während der Kampagne engagiert hat und bereits während der laufenden Runde zahlreiche unserer Investoren auch als Partner und Kunden gewinnen konnte“, sagt Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.

Über Companisto

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region. Bislang wurden über Companisto mehr als 86 Millionen Euro in über 175 Finanzierungsrunden investiert. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 108.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.000 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

Weitere Informationen: www.companisto.com/de/angel-club,www.companisto.com, http://talk-n-job.de

Pressekontakt:

Christine Woll, Commercial Director Companisto GmbH:

christine.woll@companisto.com

Original-Content von: Companisto GmbH, übermittelt durch news aktuell