Terminhinweis: Einladung zur Pressekonferenz am 07. August 2018

Paritätischer legt Jahresgutachten zur sozialen

Lage in Deutschland vor

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland entwickelt sich

positiv, dennoch verbleibt ein relevanter Anteil der Bevölkerung in

sozialen Lagen, die gesellschaftliche Teilhabe erschweren oder

ausschließen.

In seinem aktuellen Paritätischen Jahresgutachten unternimmt der

Paritätische eine Bestandsaufnahme der sozialen Lage in Deutschland.

Wie hat sich der soziale Zusammenhalt im vergangenen Jahr entwickelt?

Welchen Beitrag leistete die Beschäftigungs- und Sozialpolitik dazu?

Wie wird die Situation in der Bevölkerung beurteilt?

Herzlich möchten wir Sie hiermit einladen zur

Präsentation des Paritätischen Jahresgutachtens

zur sozialen Lage in Deutschland

am Dienstag, den 07. August 2018 um 10.00 Uhr

beim Paritätischen Gesamtverband, Oranienburger Str. 13-14, 10178

Berlin, Raum 600

Das Gutachten wird vorgestellt von:

– Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen

Gesamtverbandes

– Dr. Joachim Rock, Verfasser des Gutachtens und Leiter der Abteilung

Arbeit, Soziales und Europa beim Paritätischen Gesamtverband

Für die Planung bitten wir um formlose Anmeldung per E-Mail an

pr@paritaet.org.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling

030 – 24636 305

pr@paritaet.org

