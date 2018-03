Stuttgart/Freiburg, 16. Dezember – In der Debatte um eine schärfere Abschiebepraxis ruft die Caritas in Baden-Württemberg zum Internationalen Tag der Migranten (18.12.) dazu auf, auch bei Fragen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber nicht die Leitplanken christlicher Werte über Bord zu werfen. „Anstatt Populismus zu bedienen und Besitzstände zu verteidigen brauchen wir eine Politik, die auch bei […]

Larissa Lorenz legt in ihrem Buch "Zuflucht am Rande des Abgrunds" eine sensible Geschichte vor, in denen Flüchtlinge und andere geplagte Seelen sich eine Zuflucht zu erkämpfen suchen.