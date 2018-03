Landgericht Düsseldorf aus Januar 2018 Medizinrecht – Arzthaftungsrecht – Behandlungsfehler: Völlige Dehydrierung durch fehlerhaftes Verhalten eines Pflegedienstes anlässlich eines „Betreuten Wohnens“, LG Düsseldorf, Az.: 3 O 219/14 Chronologie: Die betagte Klägerin brach an einem Sonntagvormittag in 2014 in ihrer Wohnung im „Betreuten Wohnen“ zusammen. Die Mittagsschwester des Pflegedienstes, die gegen 13.00 Uhr zur Medikamentengabe kam, […]