START » Posts tagged with » bewusstsein

Nichts im Übermaß – Csaszars Essay analysiert die Welt der westlichen Werte Wir werden als Kinder bereits sehr früh mit den üblichen, westlichen Werten in Kontakt gebracht. Es wird von Kindern ein bestimmtes Verhalten erwartet, und je älter wir werden, umso mehr Pflichten kommen zu unseren Rechten hinzu. Doch helfen uns diese westlichen Werte in unserem Leben, oder schränken sie uns ein und verhindern, dass wir uns […]

Rolf Börlin: „Schluss mit dem bösen Gott“ – Sachbuch macht Mut zu einem selbstbestimmten Leben Jesus soll seine Jünger aufgefordert haben, hinauszugehen und die frohe Botschaft zu verkünden. Was ist denn das für eine frohe Botschaft? Es ist die frohe Botschaft, dass das Leiden hier auf dieser Erde nicht von Gott kommt, sondern von unserem Eigenwillen, von unserer Trennung vom ewigen Bewusstsein, von unserem Sein-Wollen wie Gott. Dass es aber […] Weiterlesen …

Die Quanten-Matrix – geisteswissenschaftliches Buch zum besseren Verständnis der Welt Der Film Matrix regte durch seine Frage, ob hinter unserer Wirklichkeit noch eine andere Wirklichkeit steckt, interessante Diskussionen an und hat sich zu einem wahren Kultfilm gemausert. Wissenschaftler sind sich heute immer noch nicht sicher, ob es etwas wie eine eigenständige Seele überhaupt gibt. Es stellt sich also die Frage, ob wir dazu in der […] Weiterlesen …

Samuel – ein Wegweiser für das 21. Jahrhundert Das 21. Jahrhundert steckt voller Herausforderungen. Umweltverschmutzung, korrupte Politiker, eine immer breiter werdende Lücke zwischen Arm und Reich, Hungersnöte und Kriege, sind nur einige der dringlichsten Problemstellungen unserer Zeit. Viele Menschen sind von der Vielzahl der Problemherde auf der ganzen Welt überwältigt und halten nach dem Sinn hinter all den Krisen Ausschau. Zeitlos und brandaktuell […] Weiterlesen …

Das 80 Billionen-Unternehmen Mensch – Lebenshilfe für alle, die aus dem kollektiven Tiefschlaf erwachen wollen Täglich steigt die Zahl der Menschen, die nur noch am Rand des Nervenzusammenbruchs dahinvegetieren und bedingungslos alles schlucken, was das Leben ihnen zubereitet. Menschen, die sich nur von anderen Menschen und ihren Lebensumständen steuern lassen, tun sich selbst und ihrem Körper damit keinen Gefallen und es ist nicht verwunderlich, dass Stress, Burnout und Depression heutzutage […] Weiterlesen …

Ein Weg zum bewussten Sein – aktuelles Sachbuch, das Religion und Wissenschaft verbindet Matthias Loderbauer will Lesern in "Ein Weg zum bewussten Sein" zeigen, dass die Bibel und die Wissenschaft im Grunde genommen das Gleiche aussagen. Weiterlesen …

Schluss mit dem bösen Gott – Sachbuch zeigt, wie wir uns vom inneren Kritiker befreien Wir leben in einer verstandesgläubigen Zeit. Allein vom Verstand Hilfe zu erwarten, ist aber eine Illusion, weil der Verstand nur ein Computer ist, der wie alle Computer softwaregesteuert ist. Was der Verstand liefern kann, sind nur von den Eingaben abhängige, folgelogische, „errechnete“ Daten, und nicht mehr. Wenn wir uns also ausschließlich vom Verstand leiten lassen, […] Weiterlesen …

Schluss mit dem bösen Gott – Sachbuch enthüllt das wahre Temperament Gottes „Schluss mit dem bösen Gott – Aus der Enge in die Freiheit“ von Rolf Börlin wagt es, den Glauben, dass Gott im Grunde genommen ziemlich böse und angsteinflößend ist, anzugreifen und das Gegenteil zu behaupten: Gott ist eigentlich ganz nett und will nur das Beste für die Menschen. Rolf Börlin skizziert in „Schluss mit dem […] Weiterlesen …