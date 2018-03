„Wirtschaftszyklen und Lebenszyklen verlaufen in der Welt von heute fast überall vollkommen asynchron. Es ist längst zum Normalfall geworden, dass Menschen zeitweise keinen Erwerbsarbeitsplatz haben; dass ihre Berufe verschwinden oder deren Anforderungen sich zumindest radikal verändern.“ Das schreibt dm-Gründer Professor Götz W. Werner in der überarbeiteten, aktualisierten und erweiterten Neuausgabe von „Einkommen für alle“, die ab […]

Laut einer PwC-Studie könnte der Anteil von E-Books an den Gesamterlösen im Schulbuchmarkt bis 2021 auf fast 40 Prozent steigen / 53 Prozent der Bundesbürger zeigen sich inzwischen offen für elektronische Schulbücher / In Haushalten mit schulpflichtigen Kindern liegt die Zustimmung sogar bei 59 Prozent / Befragte sehen geringeres Gewicht und ständige Aktualität des Lehrmaterials […]

Thema In diesem Buch geht es um die Beschreibung eines Regierungssystems, das es ermöglicht, für alle Menschen die ungerechte Verteilung von Kapital, Sachbesitz sowie Grund und Boden zu verändern. Als einziges Regierungssystem, das Abhilfe schaffen könnte, ist ein neu definierter »Sozialismus« zu nennen. Leider ist es aber so, dass etwa 100 Länder, die sich sozialistisch […]

Das Roman Herzog Institut (RHI) hat im Rahmen seines Fachsymposiums „Arbeit, Werte, Zukunft: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ seine neue Publikation mit dem Titel „Führen mit Werten – Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Wirtschaftseliten“ vorgestellt. „Mit der neuen Publikation gibt das RHI einen umfassenden interdisziplinären Überblick zum Thema Führung und Werte. Denn werteorientierte Führung von […]

Aktionsbotschafterin Bettina Zimmermann stellt ihre Geschichte „Windelhelden auf dem Spielplatz“ vor Kleine Alltagshandlungen können Großartiges bewirken, diesem Thema widmet sich Bettina Zimmermann in ihrer Geschichte „Windelhelden auf dem Spielplatz“. Als Aktionsbotschafterin der Initiative von Pampers für UNICEF weiß die Schauspielerin, wie wichtig solche kleinen Taten sein können und möchte mit der Geschichte ermutigen, andere zu […]

– Ford Beschäftigte haben 2833 Bücher für Spendenaktion an der Technischen Hochschule (TH) Köln gesammelt – Bücher und Schallplatten werden im Dezember 2017 auf der Bücherbörse an der TH Köln verkauft – Erlös kommt Neubau einer Schule in Kenia zugute Ford Beschäftigte haben 2.833 Bücher für einen guten Zweck gesammelt. Sie unterstützen damit die Bücherbörse, […]