„Heute im Parlament“ und ZDF-Doku zur längsten Regierungsbildung (FOTO) Am 5. März 2018 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel zur Wahl der Bundeskanzlerin vorgeschlagen – am Mittwoch, 14. März 2018, 8.55 Uhr, im ZDF berichtet „Heute im Parlament“ live von der Wahl der Bundeskanzlerin. Es wird Angela Merkels vierte Amtszeit, der allerdings „Deutschlands schwierigste Regierungsbildung“ voranging. Diesen „langen Weg“ beleuchten am Mittwoch, 14. März […]

Stuttgarter Zeitung: zu Christian Wulff Niemand erwartet von Christian Wulf, dass er sich mit 58 Jahren zur Ruhe setzt. Doch dient der Ehrensold mitsamt Büro und Dienstauto dazu, dass sich ein früherer Präsident von jeglichen Abhängigkeiten freimachen kann, um seine Erfahrungen auf der staatspolitischen Ebene einzubringen. Der Job in der Modewelt dient diesem Ziel nicht. Erneut lässt Wulff einen Instinkt […] Weiterlesen …

„Was nun, Herr Bundespräsident?“ am Sonntag im ZDF / Fragen an das neue Staatsoberhaupt nach dessen Wahl (FOTO) Kaum gewählt, schon gefragt: Am Sonntag, 12. Februar 2017, wählt die 16. Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten – und abends um 19.10 Uhr stellt dieser sich bereits den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten. Die besten Chancen, als Nachfolger von Joachim Gauck ins Schloss Bellevue einzuziehen, hat Frank-Walter Steinmeier – der gemeinsame Kandidat […] Weiterlesen …

Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag live im ZDF / Zudem „Was nun?“-Gespräch mit dem neu gewählten Bundespräsidenten (FOTO) Live aus dem Berliner Reichstagsgebäude berichtet am Sonntag, 12. Februar 2017, 11.45 Uhr, ein „ZDF spezial“ über die Wahl des Bundespräsidenten. Die 16. Bundesversammlung wählt den Nachfolger von Amtsinhaber Joachim Gauck. ZDF-Moderator Matthias Fornoff führt durch die Wahl-Sendung, deren erster Teil bis 12.30 Uhr geht. Zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist das „ZDF spezial“ erneut von […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Januar II 2017 / K-Frage: Merkel knapp vor Schulz / SPD legt deutlich zu – Grüne und AfD verlieren (FOTO) In dieser Woche fiel bei der SPD die Entscheidung, dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat antreten soll. Bei der Frage, wen die Deutschen nach der Bundestagswahl lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätten, wünschen sich 44 Prozent (Januar I: 47 Prozent) Angela Merkel und 40 Prozent (Januar I: 37 Prozent) bevorzugen Martin Schulz (Rest zu 100 Prozent […] Weiterlesen …

Bitte korrigierte Grafik beachten! ZDF-Politbarometer November I 2016 / Mehrheit: Wichtig wer Bundespräsident wird / Anhänger der Grünen eher für Rot-Rot-Grün als für Schwarz-Grün (FOTO) Bitte korrigierte Grafik beachten! Heute sprechen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD darüber, ob sie sich doch noch auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten einigen können. 17 Prozent der Bundesbürger sagen, es sei für sie sehr wichtig, wer Bundespräsident wird, für weitere 44 Prozent ist das wichtig, 28 Prozent sehen das […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer November I 2016 / Mehrheit: Wichtig wer Bundespräsident wird – Steinmeier am häufigsten genannt / Anhänger der Grünen eher für Rot-Rot-Grün als für Schwarz-Grün (FOTO) Heute sprechen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD darüber, ob sie sich doch noch auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten einigen können. 17 Prozent der Bundesbürger sagen, es sei für sie sehr wichtig, wer Bundespräsident wird, für weitere 44 Prozent ist das wichtig, 28 Prozent sehen das für sich als nicht […] Weiterlesen …

Von der Flüchtlingspolitik bis zum Zustimmungsverlust für die Volksparteien: ZDF-Sommerinterview mit Bundespräsident Joachim Gauck (FOTO) Im Rahmen der „Berlin direkt“-Sommerinterviews stellt sich am Sonntag, 14. August 2016, 19.10 Uhr, Bundespräsident Joachim Gauck den Fragen von ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten. Schwerpunkte des Gesprächs mit dem scheidenden Bundespräsidenten sind die deutsche Rolle in der europäischen Flüchtlingspolitik, das Verhältnis zur Türkei und die Stimmung nach den Terror-Anschlägen in Deutschland. Am Sonntag, 28. August 2016, […] Weiterlesen …

Europa nach der Brexit-Entscheidung: Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag im ZDF-Sommerinterview (FOTO) Auftakt zur diesjährigen Sommerinterview-Staffel im ZDF: Am Sonntag, 10. Juli 2016, 19.10 Uhr, stellt sich die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel im ZDF-Hauptstadtstudio den Fragen von Bettina Schausten. Die veränderte Situation in Europa nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien ist ebenso ein Gesprächsthema wie auch die deutsche Rolle in der europäischen Flüchtlingspolitik. Die ZDF-Sommerinterviews gehen am […] Weiterlesen …

ZDF-Politbarometer Juni I 2016 / Große Mehrheit für Verbleib Großbritanniens in der EU / Deutschland wird Europameister – das glauben 39 Prozent (FOTO) In knapp drei Wochen entscheidet Großbritannien, ob es aus der EU austritt oder Mitglied bleibt. Lediglich 8 Prozent der Befragten in Deutschland fänden den so genannten Brexit gut, 23 Prozent ist der Verbleib Großbritanniens egal, und 67 Prozent wollen, dass das Vereinigte Königreich Mitglied der EU bleibt (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden […] Weiterlesen …