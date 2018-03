START » Posts tagged with » e-commerce

Der TQS Angebotsprofi nun auch als Online-Lehrgang verfügbar / Ein neuer Vertriebslehrgang der Integrata Cegos Group und der Deutschen Vertriebsberatung Ein seit Jahren gefragtes Vertriebsseminar, der TQS Angebotsprofi der Deutschen Vertriebsberatung (DV), steht ab sofort auch als digitaler und interaktiver Zertifikatslehrgang zur Verfügung. Die Integrata Cegos Group hat gemeinsam mit der DV als Kooperationspartner eine Online-Version des TQS Angebotsprofis entwickelt und in ihr Weiterbildungsangebot aufgenommen. Der Lehrgang umfasst zwei Kompetenzbausteine mit über 50 Lernmodulen und […]

Kompendium des Interaktiven Handels 2015/16 ist veröffentlicht / Verbraucherbefragung des Interaktiven Handel 2017 von 40.000 Privatpersonen verfügbar Zum fünften Mal erscheint nun das statistische Jahrbuch des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh). Auf über 300 Seiten befinden sich Zahlenmaterial sowie Fachbeiträge für eine Branche voller Potential. Das Kompendium des Interaktiven Handels ermöglicht detaillierte Einblicke in eine dynamische Branche. Auf Basis langjährig angelegter Studien, ausgewählter Einzelbefragungen und wissenschaftlicher Beiträge lassen sich bedeutsame Entwicklungen […] Weiterlesen …

Plenartagung des Europäischen Parlaments / 5. bis 8. Februar 2018 – Die Schwerpunkte Geoblocking, CO2-Emmissionshandel, Europawahl 2019: Sitzverteilung nach Brexit und Spitzenkandidaten-Verfahren, Diesel-Abgastests an Menschen und Affen, Sommer-/Winterzeit, Zukunft Europas: Debatte mit dem kroatischen Premier Plenkovic, Pressefreiheit in der Türkei, Neue Westbalkan-Strategie und vieles mehr Im Rahmen seiner Plenartagung vom 5. bis 8. Februar 2018 wird das Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen beraten: Online […] Weiterlesen …

Ab sofort persönliche Schätze von Cathy Hummels und Blogger Willy Iffland ersteigern Ab heute mitbieten auf Lieblingsstücke von Cathy Hummels und Blogger Willy Iffland bei https://www.ebay.de/rpp/mein-neues-ich / Auktionserlöse gehen zu 100 Prozent an UNICEF und DKMS / Am Sonntag, den 14. Januar: verkaufen und nur 1 Euro zahlen Einmal in die Fußstapfen von Mode-Expertin und Moderatorin Cathy Hummels treten? Oder personalisierte Adiletten von Sneaker-Blogger Willy Iffland besitzen? […] Weiterlesen …

Albtraum Datenklau: Jeder 5. shoppt mit wenig Vertrauen im Netz / 46 Prozent der User sehen ihre Social-Media-Daten in Gefahr (FOTO) Ob Gelegenheitsnutzer oder Always-on: Fast jeder nutzt das Internet. Doch viele User glauben nicht an die Sicherheit ihrer Daten. Eine repräsentative Umfrage* im Auftrag von Trusted Shops macht deutlich, dass zwar über alle Generationen hinweg und in allen sozialen Schichten hindurch geshoppt, gepostet und gestreamt wird, die Furcht vor Datenmissbrauch aber für viele ein ständiger […] Weiterlesen …

Nur einen Klick vom sensationellen Weihnachtsgeschenk entfernt / United Charity versteigert die außergewöhnlichsten Geschenke und spendet alle Erlöse Ein persönlich von Udo Lindenberg signiertes Portrait, ein Make-Up-Workshop bei einer Promistylistin, das getragene Trikot von Mats Hummels oder einmal im Frühstücksfernsehen auftreten: Von diesen und 350 weiteren echten Highlights unterm Weihnachtsbaum ist man bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not, nur wenige Klicks entfernt. Registrieren, bieten und dranbleiben – die Funktionsweise […] Weiterlesen …

EU-Terminvorschau vom 4. bis 10. Dezember 2017 Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich. Montag, 4. Dezember Berlin: Diskussion mit EU-Haushaltskommissar Oettinger zum Thema „Europäische Solidarität: Was […] Weiterlesen …

Metin Hakverdi und Andreas Schwarz: Maßnahmen der Bundesregierung gegen Umsatzsteuerbetrug auf Online-Plattformen gefordert Beim Online-Handel mit Waren aus Drittländern werden Einfuhrumsatz- und Umsatzsteuern nicht von allen Händlern abgeführt. Online-Marktplätze wie Ebay und Amazon dienen Händlern aus Drittländern als Verkaufsplattform. Damit werden dem Staat Steuereinnahmen in Millionenhöhe vorenthalten. Dazu Andreas Schwarz, Sprecher für Finanzpolitik der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion und Metin Hakverdi, Mitglied im Finanzauschuss des Deutschen Bundestages: […] Weiterlesen …

Datenschutz-Grundverordnung 2018: Umfrage offenbart gravierende Unkenntnis unter Online-Händlern (FOTO) Sinn oder Unsinn: Shop-Betreiber sehen EU-Verordnung skeptisch Langsam wird die Zeit knapp: Im Mai nächsten Jahres wird die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung rechtskräftig und damit für alle verbindlich. Laut einer Umfrage von Trusted Shops unter 350 Online-Händlern haben zwei Drittel (63 Prozent) noch keine Umstrukturierungen an die ins Haus stehenden Auflagen vorgenommen. Auch ist die überwiegende Mehrheit […] Weiterlesen …