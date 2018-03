START » Posts tagged with » einwanderung

Abenteuer Deutschland – Sachbuch mit biographischen Bezügen setzt sich mit Deutschland auseinander Ein junger Mann gibt in Michel G.s "Abenteuer Deutschland" eine sichere Zukunft auf, um in Deutschland zu studieren.

Unlängst medial verunglimpft, heute bewahrheitet: Doktor Mannkes Buch „Im Land der verschwiegenen Wahrheiten“ Das Buch „Im Land der verschwiegenen Wahrheiten – Auf dem Schafott der politischen Meinungsbildung“ von Jürgen Mannke ist druckfrisch im DeBehr-Verlag erschienen. „Bestrafe einen, erziehe viele“ – War dieses Motto der Beweggrund für den unfassbaren „Shitstorm“ der Medien gegen einen rechtschaffenen, beliebten und garantiert nicht fremdenfeindlichen Schulleiter eines Gymnasiums nach der Grenzöffnung? Was war seine […] Weiterlesen …

Abenteuer Deutschland – biografisches Sachbuch über ein Land mit Problemen Für viele Menschen wirkt das Leben am Mittelmeer wie ein idyllischer Traum und es ist schwer nachzuvollziehen, wie jemand wie Michel G. ein solches Leben hinter sich lassen konnte, um in Deutschland zu leben. Michel G. lebte am Mittelmeer und gab seine sichere Zukunft auf, um in Deutschland zu studieren. Der ursprüngliche Plan war, nach […] Weiterlesen …

Germanija – Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde Deutsche Zeitgeschichte im Spiegel einer sehr persönlichen und zugleich politischen Erzählung, die ihr Licht auch auf die heutige turbulente Zeit der Einwanderung wirft. „Der Frage –Was bist du denn?– versuche ich gerne auszuweichen. Jüdisch? Ja! Deutsch? Klar! Erwachsen? Gewiss! Russisch geprägt? Selbstverständlich! Mit der Ukraine eine gespaltene Verbundenheit empfindend? O ja! Europäisch? Unbedingt, jedoch mit […] Weiterlesen …

Neuerscheinung: Bassam Tibi: „Europa ohne Identität?“ Bassam Tibis Buch „Europa ohne Identität“ ist ein Klassiker in der Debatte um Einwanderung, Werte und Leitkultur – und es ist heute vielleicht so aktuell wie nie. Aktualisiert und erweitert um eine über hundert Seiten umfassende Einführung, die Tibis Warnungen in den aktuellen Kontext von Migration und Flüchtlingskrise einbettet, ist „Europa ohne Identität“ endlich wieder […] Weiterlesen …

Online-Migrationsmuseum „Lebenswege“ eröffnet Sonderausstellung „Migrations-Geschichte(n) mit Volker Gallé“ Volker Gallé, der Wormser Kulturbeauftragte, Mundartdichter und Liedermacher, steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung „Migrations-Geschichte(n) mit Volker Gallé“ des Online-Migrationsmuseums Lebenswege. In Videobeiträgen erzählt Gallé viel Unbekanntes zu Rheinhessen und namhaften Persönlichkeiten, die in die Region einwanderten oder sie verließen sowie über das besondere Identitätsverständnis der Rheinhessen. „Rheinhessen ist das Aufeinanderprallen von natürlicher Fülle und spöttischer […] Weiterlesen …

Die menschliche Seite der Einwanderung Mit ihrer eigenen Erfahrung konterte die Chemnitzer Autorin Evelyne Kreißig Thilo Sarrazins erstes Buch „Deutschland schafft sich ab“. „Meine Antwort auf Ihr Buch, Herr Sarrazin“, erschienen im Verlag Kern, ist eine detailgenaue Schilderung pädagogischer und menschlicher Erfahrung im Umgang mit Zuwanderern. Die Pädagogin unterrichtet seit über 15 Jahren jugendliche Migranten im Fach Deutsch als Zweitsprache […] Weiterlesen …

Einwanderung in die Sozialsysteme: Hartz IV-Antrag in 13 Sprachen 13. Februar 2013. Die Schweiz hat am Wochenende per Volksabstimmung darüber entschieden die Massenzuwanderung massiv zu beschränken. Philipp Wolfgang Beyer, Mitglied im Bundesvorstand der Bürgerrechtspartei DIE FREIHEIT begrüßt diese Entwicklung, die sich in Zukunft hoffentlich auch in Deutschland durchsetzen wird. "Natürlich braucht Deutschland ausländische Fachkräfte, allerdings hoch qualifizierte und gut ausgebildete und keine Armutseinwanderer&q Weiterlesen …