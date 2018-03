START » Posts tagged with » erzieherinnen

Zeit, Danke zu sagen! Tag der Kinderbetreuung am Montag, 15. Mai 2017

Tillich, Woidke und Ramelow wollen 11.100 Lehrer einstellen Die Länder Sachsen, Brandenburg und Thüringen haben beim Solidaritätszuschlag und Länderfinanzausgleich mit beiden Händen zugegriffen. Ihre Wahlversprechen zu finanzieren ist eine andere Sache. Weiterlesen …

Gründungsjahrgang schließt dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher/ zur staatlich anerkannten Erzieherin mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung erfolgreich ab. Die 2011 in Stuttgart gegründete Freie Duale Fachschule für Pädagogik feiert ihre ersten Absolventen. Neun weibliche und drei männliche Fachschülerinnen und Fachschüler beenden zum 31. August ihre Ausbildung – mit fast ausschließlich guten bzw. sehr guten Prüfungsergebnissen. Als die Konzept-e für Schulen gGmbH diese Fachschule vor drei Jahren im Rahmen des EU-Projektes "Mehr Männer in Kitas" in Stuttgart gründete, war Schulleite Weiterlesen …

Personalmangel und sinkende Bildungsqualität in Kitas: Konzept-e steuert dagegen Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung ist gerade in aller Munde und lässt die Diskussion um Personalmangel und Qualität in deutschen Kitas erneut hochkochen. Laut Bertelsmann fehlen 120.000 Erzieherinnen und Erzieher – eine Investition von fünf Milliarden Euro wäre nötig, um dieses Defizit auszugleichen. Für Waltraud Weegmann, Geschäftsführerin des Konzept-e-Netzwerks, das knapp 40 Kitas in Süddeutschland betreibt, ist diese Entwicklung wenig Weiterlesen …

Zum Kitaausbau: Neue Bücher und Filme zur Raumgestaltung für Kinder unter 3 Jahren Der Ausbau der Kleinkinderbetreuung ist in vollem Gange. Damit rückt auch die Gestaltung der Kitaräume in den Fokus. Denn die Architektur und die Ausstattung sind keine Nebensache: Räume wirken auch auf die kleinsten Kinder, genauso wie auf die Erwachsenen, die dort arbeiten. Das pädagogische Konzept kann und sollte sich daher in den Räumlichkeiten der Einrichtungen ausdrücken. Der Bildband "Einblicke in Kitas" und der Film "Ganz nah dabei – Raumgesta Weiterlesen …

Praxisintegrierte Ausbildung hilft gegen Personalknappheit bei Erziehern Quereinsteiger und Schulabgänger können an den Freien Dualen Fachschulen für Pädagogik der Konzept-e für Schulen gGmbH in drei Jahren eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum Jugend- und Heimerzieher absolvieren – Anerkennungsjahr und Gehalt inklusive. Ab Herbst 2012 ist eine praxisintegrierte Ausbildung (PIA) an insgesamt 31 Fachschulen in Baden-Württemberg möglich. In einem Jahr gilt der individuelle Rechtsanspruch auf einen Betreuungspl Weiterlesen …