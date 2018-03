Am 15. Juli 2015 verlieh Leonard Meyer von der Bundesgeschäftsstelle European Energy Award bei einer festlichen Veranstaltung in Weingarten das eea-Label „vorbildliche Energie- und Klimaschutzregion“ an die fünf (Ober-)Bürgermeister des Gemeindeverbands Mittleres Schussental. „Aktivwerden im Klimaschutz ist auf allen räumlichen Ebenen wichtig“ so Leonard Meyer. „Mit dem Label eea-Region gehen wir über die Zuständigkeitsbereiche einzelner […]