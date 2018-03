START » Posts tagged with » immobilien

Ich büroe, also bin ich: Wie fehlende Corporate Architecture an der Unternehmensidentität rüttelt / Sollen neue Bürowelten und Coworking Spaces mehr als schöne Oberflächen sein, braucht es Tiefe Schaukeln, Danish-Modern-Sofas, Vintage-Teppiche: Unternehmen, die Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter neu gestalten, sollten sich nicht von Aufnahmen hipper Bürowelten aus den USA oder neuen Coworking-Flächen täuschen lassen. „Weltweit wird es bis ins Jahr 2022 nach aktuellen Prognosen über 30.000 Coworking Spaces mit mehreren Millionen Quadratmeter Gesamtfläche geben. Allein in Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und […]

Bastler, Prahler& Genießer: Das sind Deutschlands Smart Home Typen (FOTO) Smart Home erobert immer mehr Haushalte. Knapp 20% der Deutschen steuern bereits Musik, Licht, Heizung oder Haushaltsgeräte per Smartphone, Sprachbefehl oder sogar vollautomatisch. Mehr als die Hälfte könnten sich grundsätzlich vorstellen, zukünftig ein smartes Gerät zu erwerben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Yougov-Umfrage* im Auftrag von E.ON. Eine komplett vernetzte, intelligente Wohnung, in der […] Weiterlesen …

HRS schafft einen der modernsten Arbeitsplätze Kölns (FOTO) Mit ihrer neuen Zentrale schafft die Unternehmensgruppe HRS einen der attraktivsten Arbeitsplätze Kölns. Auf 14.000 Quadratmetern arbeiten aktuell knapp 700 Mitarbeiter unter einem Dach im „Coeur Cologne“, gegenüber des Hauptbahnhofs und mit Blick auf den Kölner Dom. Perspektivisch bietet das Gebäude Platz für 850 HRS–ler. Raum für kreatives Denken und Arbeiten Das Gebäude zeichnet sich […] Weiterlesen …

Gothe: Kurfürstenstraße soll Milieuschutzgebiet werden Der Berliner Bezirk Mitte will den Bereich rund um die Kurfürstenstraße im Stadtteil Tiergarten zum Milieuschutzgebiet erklären. Das hat der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ephraim Gothe (SPD) am Donnerstag im Inforadio vom rbb angekündigt. Man habe bereits mit einer Untersuchung begonnen, „um ein Gutachten zu machen, das uns in die Lage versetzt, dort ein Milieuschutzgebiet auszuweisen“. Es […] Weiterlesen …

Heizungsmodernisierer erhalten 1.500 Euro Zuschuss Stadtwerke unterstützen Aktion zur Modernisierung von Gasheizungen – 200 Euro Bonus von den Geräteherstellern plus durchschnittlich 1.300 Euro Förderung von der KfW – Kommunale Versorger übernehmen den gesamten bürokratischen Aufwand Heizung modernisieren mit einer vierstelligen KfW-Finanzspritze plus 200 Euro Zuschuss von den Geräteherstellern – das bieten jetzt viele kommunale Versorger ihren Kunden an. Als besonders […] Weiterlesen …

Wohnen in Deutschlands engsten Städten: Quadratmeterpreise zwischen 910 Euro in Gelsenkirchen und 6.580 Euro in München Analyse der Immobilienpreise in Deutschlands engsten Städten von immowelt.de: – In München leben die meisten Personen pro Quadratkilometer und die Preise sind am höchsten – Hohe Preise und wenig Platz gibt es auch in Ottobrunn und Unterhaching – Enge Städte und niedrige Preise hingegen im Ruhrgebiet – Weitläufigste Städte in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit niedrigen […] Weiterlesen …

rbb-exklusiv: Berliner Zweckentfremdungsverbot wirkt Der Berliner Gesetz gegen Ferienwohnungen zeigt Wirkung. Das geht aus Zahlen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hervor, die dem Inforadio vom rbb vorliegen. Demnach sind in den vergangenen zwei Jahren 3953 Touristenunterkünfte wieder zu normalen Mietwohnungen gemacht worden. Die meisten Ferienwohnungen wurden dabei in Friedrichshain-Kreuzberg aufgegeben. Dort waren es 1186. Gefolgt von Mitte mit 642. Insgesamt […] Weiterlesen …

Özlem Ünsal: Bezahlbares Wohnen ist für uns eines der zentralen Gerechtigkeitsthemen TOP 33: Kommunalen Wohnungsbau stärken – innovative Wohnkonzepte fördern (Drs-Nr.: 19/462) Bezahlbarer Wohnraum entwickelt sich rasant zur Mangelware, obwohl er notwendiger Bestandteil unserer staatlichen Daseinsvorsorge ist. Das Problem ist inzwischen in der Mittelschicht angekommen. Die Angst vor hohen Wohnkosten erreicht inzwischen breite Schichten unserer Bevölkerung. Besonders erschreckend finde ich, dass laut einer aktuellen Studie der […] Weiterlesen …

Umfrage zur Immobilienwahl: Eigene Stromproduktion wird immer wichtiger (FOTO) Wenn es um den Hauskauf oder die Miete einer Wohnung geht, spielen Energiethemen für immer mehr Verbraucher eine wichtige Rolle. Das geht aus der siebten repräsentativen Immobilien-Umfrage des Energie- und IT-Unternehmens LichtBlick hervor. Für über die Hälfte der Befragten sind die Themen energiesparende Heizungsanlage (54 Prozent, plus 6 Prozent gegenüber der vorherigen Umfrage), optimale Wärmedämmung […] Weiterlesen …