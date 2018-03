START » Posts tagged with » katastrophe

Sieben Jahre Krieg in Syrien: Eine unfassbare menschliche Tragödie Im März 2011 brach der Syrien-Konflikt aus, der nach wie vor mit unerbittlicher Härte geführt wird. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind unbeschreiblich: Hunderttausende Syrer wurden getötet, 6,1 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und 5,6 Millionen suchten als Flüchtlinge Schutz und Sicherheit in den Nachbarländern. „Sieben Jahre Krieg haben eine unbeschreibliche […]

Kuratoriumssitzung von „Aktion Deutschland Hilft“: „Deutschen Hilfsorganisationen kommt größere Rolle in der humanitären Hilfe zu“ (FOTO) Gestärkt durch eine positive Spenden- und Hilfsbilanz und durch eine breite Aufstellung seiner Mitgliedsorganisationen blickt das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ den künftigen Herausforderungen humanitärer Hilfe entgegen. Auf der Kuratoriumssitzung des Bündnisses in Berlin standen insbesondere die Themen der wachsenden Verantwortung humanitärer Hilfe aus Deutschland sowie die internationalen Herausforderungen im Fokus der Gespräche. Die Leitung übernahm […] Weiterlesen …

Hungerkatastrophe in vielen Ländern Afrikas hält an / Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“: „Krise längst nicht überstanden“ (FOTO) Ein Jahr nach dem Ausruf einer Hungersnot im Südsudan ist die Lage im jüngsten Staat der Welt, ebenso wie in vielen anderen Ländern Ost- und Zentralafrikas noch immer sehr kritisch, berichtet das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ in Bonn. Allein in neun Ländern sind 41 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Die Ursachen sind vielfältig – ebenso […] Weiterlesen …

Südsudan: Ein Drittel der Bevölkerung auf der Flucht Die humanitäre Situation im Südsudan verschärft sich weiter. Im fünften Konfliktjahr haben mittlerweile 2,5 Millionen Südsudanesen in den Nachbarländern Uganda, Kenia, Sudan, Äthiopien, in der Demokratischen Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik Schutz vor Gewalt und Vertreibung gesucht. Zwei Millionen Südsudanesen sind Vertriebene im eigenen Land. Die Gesamtzahl von 4,5 Millionen entwurzelter Menschen bedeutet, dass […] Weiterlesen …

„Hilfe im Ausland, wenn Strukturen nicht genügen“ / DFV-Präsident zu EU-Katastrophenschutzverfahren / Beratung im Bundesrat (FOTO) „Wenn bei einer Katastrophe in der Europäischen Union die vorhandenen Strukturen nicht genügen, stehen wir selbstverständlich für Hilfe zur Verfügung. Wir erwarten jedoch, dass vor Ort ein Feuerwehr- und Rettungswesen installiert wird, das zu erwartende Standardsituationen aus eigener Kraft bewältigen kann. Beim Aufbau solch schlagkräftiger Hilfe beraten wir gern“, erklärt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen […] Weiterlesen …

CARE-Bericht „Suffering in Silence“: Zehn humanitäre Krisen, die 2017 keine Schlagzeilen machten / Medien, Politik und Hilfsorganisationen müssen Verantwortung übernehmen Sperrfrist: 23.01.2018 10:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Heute veröffentlichte die Hilfsorganisation CARE einen neuen Bericht, der zehn humanitäre Krisen beleuchtet, über die Medien im Jahr 2017 kaum berichteten. Die Studie „Suffering in Silence“ stellt fest, dass die Nahrungsknappheit in Nordkorea weltweit am wenigsten Beachtung […] Weiterlesen …

Jemen: „Zwischen dem Kugelhagel bleibt kaum noch Platz für Hilfe und jegliches Leben“ / „Aktion Deutschland Hilft“ zieht erschütternde 365-Tage-Bilanz nach erster Warnung vor humanitärer Katastrophe „Stilles Sterben ohne Ausweg“ – mit dieser Botschaft warnten die Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ bereits im Dezember 2016 vor der dramatischen Lage im Jemen. Ein Jahr später ist die Situation drastischer denn je. „Die humanitäre Katastrophe ist eingetroffen“, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“. „Zu lang hat die internationale Gemeinschaft […] Weiterlesen …

Greenpeace-Aktivisten demonstrieren an Deutschlands schmutzigstem Kohlekraftwerk für mehr Klimagerechtigkeit / Klimaschützer projizieren in Neurath Protestbilder und fordern Kohleausstieg 10. 11. 2017 – Für mehr Gerechtigkeit beim Kampf gegen die Erderhitzung demonstrieren Aktivisten von Greenpeace und Betroffene aus der Pazifikregion heute gemeinsam am Braunkohlekraftwerk in Neurath. Auf die Kühltürme des Kraftwerks projizieren die Klimaschützer in riesigen Leuchtbuchstaben „Kohle zerstört unsere Zukunft“, sowie die Portraits von Menschen aus aller Welt, die von Industriestaaten wie Deutschland […] Weiterlesen …

Auftakt UN-Klimakonferenz: 400 Kinder und Jugendliche demonstrieren für mehr Klimagerechtigkeit / Junge Umweltschützer von Greenpeace fordern in Bonn mehr Klimaschutz 6. 11. 2017 – Für mehr Gerechtigkeit beim Klimaschutz demonstrieren rund 400 Kinder und Jugendliche heute in Bonn. Am Eröffnungstag der Weltklimakonferenz fordern sie die verhandelnden Staaten auf, den Ausstoß von Treibhausgasen schnell zu senken. Nur so können Länder wie die Philippinen oder pazifische Inselstaaten vor den immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels geschützt werden. […] Weiterlesen …