Konsumgüter werden künftig nur noch dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie die Käufer auch durch soziales Verantwortungsbewusstsein ansprechen. So lautet die Überzeugung, die hinter „Charity Gums“ steht, einem 2013 von Charity art products gestarteten Projekt. Der große Erfolg gibt ihnen Recht. Am 23. Oktober 2015 lädt das Team alle Unterstützer und Interessenten zur Eröffnung des […]

Vom 06.04.2015 bis 26.04.2015 finden in diesem Jahr die sechsten bundesweiten Wochen der Nachhaltigkeit statt. Das nehmen wir bei Archeprojekt zum Anlass, das Thema „Nachhaltigkeit“ in unseren Angeboten des Globalen Lernens an der Gemeinschaftsschule oder am Gymnasium stärker ins Zentrum zu rücken. Anlässlich der Nachjhaltigkeitswochen bieten wir ihnen in diesem Jahr kurzfristig die Möglichkeit, spezielle […]