Wirecard und Sodexo unterstützen die öffentlichen Verwaltungen in der digitalen Transformation / Kooperation zur Vereinfachung der staatlichen Leistungserbringung im kommunalen Bereich Wirecard, einer der führenden Spezialisten für digitale Finanztechnologie, und Sodexo, Marktführer für Steuerungslösungen für die öffentliche Verwaltung, schließen eine Kooperation und unterstützen Jobcenter und Kommunen in der digitalen Transformation. Mit einem neuen elektronischen Gutschein entsprechen Wirecard und Sodexo den Anforderungen der Verwaltungen nach immer zielgerichteteren Lösungen. Neben vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten bringt das neue Bezahlmedium eine deutliche […]

Kooperation von Audi, Bain, Deutsche Telekom und FC Bayern München / Gap-Year-Programm gewährt Studenten Einblicke in Top-Unternehmen (FOTO) Mit dem Bachelorabschluss in der Tasche die Zeit vor dem Masterstudium für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung nutzen: Audi, Bain & Company, Deutsche Telekom und der FC Bayern München starten gemeinsam ein exklusives Gap-Year-Programm für herausragende Bachelorabsolventen aller Fachrichtungen. Ein Jahr lang erhalten die Teilnehmer durch Praktika tiefe Einblicke in die vier Partnerunternehmen und lernen […] Weiterlesen …

Ford Freiwillige trainieren Fahrradfahren mit Geflüchteten (FOTO) – Radfahrtraining für Geflüchtete in Theorie und Praxis – Kooperation mit Kölner Willkommensinitiative und der Polizei Köln – Ford Ehrenamtler unterstützen bei theoretischen Unterricht und praktisches Training auf einem Verkehrssicherheitsplatz Sechs Ford Ehrenamtler haben am Montag, 5. März 2018, mit geflüchteten Menschen sicheres Radfahren im Straßenverkehr trainiert. In Zusammenarbeit mit der Kölner Willkommensinitiative Nippes (WiN) […] Weiterlesen …

Stellenmarkt-Kooperation im Elbe-Weser-Dreieck / Jobware und Bremervörder Zeitung stärken Personalgewinnung (FOTO) Der Stellenmarkt Jobware und die Bremervörder Zeitung (BZ) kooperieren, um die Fachkräftesuche im Raum Bremervörde, Gnarrenburg und Selsingen zu stärken. Regional ausschreibende Unternehmen profitieren ab sofort von einer wirkungsvollen Publikation ihrer Anzeigen im Internet. Die Metropolregion Bremen / Oldenburg ist eng mit dem Hafen, aber auch mit dem Tourismus und der Lebensmittelindustrie verbunden. Die zwischen […] Weiterlesen …

Landkreistag und Vodafone: Gemeinsam für Glasfaser (FOTO) Der Deutsche Landkreistag und Vodafone Deutschland haben heute gemeinsam unterstrichen, wie wichtig ein weiterer konsequenter Breitbandausbau mit Glasfaser ist. DLT-Präsident Landrat Reinhard Sager sagte auf einer Veranstaltung in Berlin: „Wir brauchen eine flächendeckende, hochleistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Und zwar möglichst schnell, damit Deutschland nicht den Anschluss an eine Welt verpasst, in der der Digitalisierung immer größere Bedeutung […] Weiterlesen …

Textilbündnis und Sustainable Apparel Coalition fördern die Harmonisierung unternehmerischer Sorgfaltspflichten in der Textil-Lieferkette. (FOTO) Die Sustainable Apparel Coalition (SAC) und das Bündnis für nachhaltige Textilien verkündeten heute eine strategische Kooperation. Das Ziel: gemeinsam einen Beitrag für mehr Umweltschutz und verbesserte Arbeitsbedingungen in globalen Textil-Lieferketten leisten. Dafür haben die Kooperationspartner eine Absichtserklärung zur stärkeren Annäherung ihrer Nachhaltigkeitsanforderungen, -instrumente und Prüfverfahren unterzeichnet. Zudem können Mitgliedsunternehmen beider Initiativen zukünftig von gemeinsamen Aktivitäten […] Weiterlesen …

Bewegung im Betrieb: Deutscher Betriebssportverband und Krankenkasse BKK24 arbeiten zusammen / Betriebliche Gesundheitsförderung, Sportabzeichen-Wettbewerb, „Länger besser leben.“-Ansatz Der Deutsche Betriebssportverband (DBSV) und die Krankenkasse BKK24 arbeiten künftig zusammen. Die Kooperationsvereinbarung haben vor kurzem DBSV-Präsident Uwe Tronnier und BKK24-Vorstand Friedrich Schütte unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit: Die Förderung von sportlichen Aktivitäten in Unternehmen. Die Entscheidung, die zurückliegende Hauptversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Koblenz als Ort der Vertragsunterzeichnung zu nutzen, fiel bewusst – […] Weiterlesen …

DGSFG-Steuertipp für Januar 2018: Das sind die Tücken bei der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) (FOTO) Die Kooperationsform des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) als Zusammenschluss von Ärzten, Zahnärzten oder als Ein-Personen-MVZ erfährt zunehmende Beliebtheit. Sie ist das geeignete Mittel, auf zukünftige Entwicklungen der Praxis flexibel reagieren zu können. Die Vorteile – zum Beispiel die unbegrenzte Anstellung von Ärzten oder Zahnärzten, flexible Teilzeitregelungen, der Aufkauf von Praxen, Niederlassungen, Beteiligungsmöglichkeiten oder die Praxisnachfolge – […] Weiterlesen …

Besuch Nasarbajews bei Trump: Kasachstan schlägt neues Kapitel auf / Grundsatzrede vor dem UN-Sicherheitsrat, erweiterte strategische Partnerschaft Der dreitägige Besuch des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew in den USA (vom 16. bis 18. Januar 2018) war in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Ereignis: Nasarbajew war einer der ersten ausländischen Staatsgäste, die von US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr empfangen wurden; es war der erste Besuch eines Staatsoberhaupts eines zentralasiatischen Landes bei Trump; es war […] Weiterlesen …