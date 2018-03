START » Posts tagged with » krankenhaus

Krankenhaus-Report 2018 – Einladung zur Pressekonferenz am 19. März 2018 Einladung zur Pressekonferenz am 19. März 2018: Krankenhaus-Report 2018 – Krankenhauslandschaft bedarfsgerecht gestalten Bestandsschutz oder Aufbruch? Die Krankenhausstrukturen in Deutschland müssen sich verändern, wenn sie zukunftsfähig bleiben sollen. Doch die Weiterentwicklung geht trotz der gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten nur zögerlich voran. Wie können die Qualitätsziele des Krankenhausstrukturgesetzes in die Praxis gebracht werden? Was muss passieren, um […]

(Korrektur: Medizinische Versorgung für Obdachlose und Flüchtlinge: Angehende Mediziner des Asklepios Campus Hamburg eröffnen studentische Poliklinik im „CaFée mit Herz“) Sperrfrist: 26.02.2018 14:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. – „StuPoli“ bietet wöchentliche Sprechstunde unter ärztlicher Aufsicht an – Zielgruppe sind Nicht-Versicherte – meist Obdachlose oder Flüchtlinge Bitte beachten Sie die Änderung der Laborgesellschaft im dritten Absatz. Es folgt die korrigierte Meldung. Rund 20 Medizinstudenten des […] Weiterlesen …

Anspruchsvolle Operationen: Viel Erfahrung reduziert Sterblichkeitsrate Wenn es um die eigene Gesundheit geht, spielt Entfernung bei planbaren Eingriffen fast keine Rolle. Dies geht aus der repräsentativen Bevölkerungsbefragung „Qualität in der stationären Versorgung“ im Auftrag der AOK Hessen hervor. Insgesamt 94 Prozent der Befragten begrüßen gesetzliche Regelungen für Mindestmengen bei Operationen und sind bereit, auch weitere Wege zu fahren, um in entsprechend […] Weiterlesen …

Maag: Gesundheitssystem zukunftsfest ausbauen Koalitionsvertrag ist starkes Signal für bessere Pflege und gute medizinische Versorgung Am gestrigen Mittwoch haben CDU, CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und den Koalitionsvertrag veröffentlicht. Hierzu erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag: „Unabhängig vom Einkommen und Wohnort werden sich unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch künftig auf eine gute, flächendeckende medizinische […] Weiterlesen …

Koalitionsvertrag: AOK sieht Ansätze für eine bessere Versorgung (FOTO) Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD setzt im Gesundheitskapitel die richtigen Schwerpunkte. „Sektorübergreifende Versorgung, Digitalisierung, Pflegepersonalbedarf, Qualitätsoffensive, Beitragsgerechtigkeit – das sind die Felder, auf denen wir endlich vorankommen müssen“, betont Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. Die medizinische Versorgung in Deutschland verharre in starren Sektoren und produziere zu viele Qualitäts- und Effizienzverluste. Deshalb sei die […] Weiterlesen …

Türkische Offensive: medico international unterstützt die medizinische Nothilfe in Afrin / Spendenaufruf Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international befürchtet eine humanitäre Tragödie durch den türkischen Angriff auf das nordsyrische Afrin. „Das Krankenhaus in Afrin hat nicht genug Medikamente. Die Ärzte tun was sie können, aber bald sind ihre Vorräte aufgebraucht“, berichtet medico-Nothilfereferent Bernd Eichner. Der Gesundheitsrat von Afrin bat die Frankfurter Organisation deshalb dringend um Unterstützung für […] Weiterlesen …

kkvd-Sozialpreis 2017 für Katholischen Hospitalverbund Hellweg: Integration durch Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt (FOTO) Der Katholische Hospitalverbund Hellweg gGmbH (Unna, NRW) ist heute mit dem Sozialpreis des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd) ausgezeichnet worden. Das Krankenhaus erhielt den Preis für das Integrationskonzept „Mensch Zukunft“. Der Sozialpreis stand unter dem diesjährigen Caritas-Motto „Zusammen sind wir Heimat“ und würdigte katholische Krankenhäuser, die sich für die nachhaltige Integration von Flüchtlingen einsetzen. Die Schirmherrschaft […] Weiterlesen …

Bayerische BKK-Chefin für Strukturwandel im Krankenhaus: „Weniger unnötige Behandlungen, mehr Zeit für Pflege“ Steigende Fallzahlen in Bayerns Krankenhäusern belasten zunehmend Patienten und Pflegekräfte. Nach Einschätzung des BKK Landesverbandes Bayern liegt dies an den strukturellen Mängeln und besorgniserregenden Entwicklungen: Die Zahl der Betten und Kliniken im Freistaat bleibt nahezu konstant, aber die Schere von ärztlichem und pflegerischem Personal in den Kliniken driftet weiter auseinander. Am Ende dieser Kette stehen […] Weiterlesen …

Birte Pauls: Gute Pflege ist eine Frage der politischen Haltung Ein Aktionstag „Händedesinfektion“ der Gewerkschaft ver.di am 12.09. machte deutlich, was Pflegekräfte in jeder Schicht erleben: Zu wenig Zeit für fachgerechte Pflege. Eine fachgerechte Pflege fängt bei der Händedesinfektion an, empfohlen werden 30 Sekunden vor und nach jedem Patientenkontakt. Je mehr Patienten, desto mehr Zeit benötige ich also für die Händedesinfektion. Das praktische Beispiel verdeutlicht, […] Weiterlesen …