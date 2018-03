START » Posts tagged with » krebs

Auf dieser Couch wurde Sex-Geschichte geschrieben / Ein besonderes Andenken an Erika Berger wird bei United Charity für den guten Zweck versteigert Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung „Eine Chance für […]

Deutsches Haus PyeongChang: Bodo Ramelow ruft zur Registrierung in die DKMS auf Für einen ganz besonderen Gänsehautmoment sorgte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow bei seinem Besuch am DKMS-Stand im Deutschen Haus. Im Gespräch berichtete der 62-Jährige über die Blutkrebserkrankung seines Sohnes, der im Jahr 2000 eine Stammzelltransplantation erhielt. „Mein Sohn lebt dank Organisationen wie der DKMS und den Menschen, die sich als mögliche Spender zur Verfügung stellen“, […] Weiterlesen …

Krebsaktionstag 2018 – Gemeinsam gegen Krebs / Mit RTL-Moderatorin Susanne Klehn Deutschlands größte Publikumsveranstaltung zum Thema Krebs öffnet am 24. Februar in Berlin ihre Pforten Krebsexperten treffen, Wissen erweitern, Selbsthilfegruppen kennenlernen: Der 8. Krebsaktionstag bietet Ihnen aktuellste Informationen rund um das Thema Krebs. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Zudem führt Susanne Klehn, TV-Moderatorin und Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für […] Weiterlesen …

15. Februar: Internationaler Kinderkrebstag / Deutsche Krebshilfe unterstützt Forschung für die Jüngsten (wad) – „Ich habe es geschafft“. Nach einem langen Jahr voller Hoffen und Bangen, 14 überstandenen Chemotherapien und einer Operation, ist der siebenjährige Nils zuversichtlich, seine Krebserkrankung zu bewältigen. Um allen an Krebs erkrankten Kindern wie Nils gute Chancen auf Heilung zu ermöglichen, fördert die Deutsche Krebshilfe zahlreiche Projekte zur Bekämpfung von Krebs im Kindesalter. […] Weiterlesen …

Weltkrebstag: Filmvorführung über Bergsteig-Projekt brustkrebserkrankter Frauen – neue Aktion startet im September 2018 in Zermatt (FOTO) Am Sonntag, den 04. Februar 2018, zeigt das Metropolis Kino in Hamburg aus Anlass des Weltkrebstages die Dokumentation „Rope of Solidarity“. Der Film von Gabriele Schärer zeigt den Gipfelaufstieg von hundert Frauen aus ganz Europa, die an Brustkrebs erkrankt sind. Gemeinsam haben sie das Breithorn in Zermatt erklommen, dabei ihre Ressourcen neu entdeckt und sich […] Weiterlesen …

Dennis braucht Hilfe: Leukämiefall mobilisiert die gesamte Karnevalsszene – DKMS ruft bundesweit zur Registrierung auf KRANKENHAUS STATT KARNEVAL – „MIR ZESAMME FÜR DENNIS“ Das Leben feiern, aber auch zusammenhalten – das steht im Karneval an erster Stelle. Zusammenhalten, auch in Zeiten, in denen es einem nicht so gut geht, so wie aktuell dem 33-jährigen Dennis aus Bergheim. Denn der Kommandant der Tanzgruppe „De Höppemötzjer“ hat Anfang Januar die Diagnose Leukämie […] Weiterlesen …

Leben retten statt Böller ballern Eine traurige Statistik: 44 Prozent der bestellten Registrierungssets werden nicht zurück an die DKMS geschickt. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern vielleicht auch Menschenleben. Dabei dauern das Ausfüllen der Einverständniserklärung und der Abstrich mit den Wattestäbchen keine zehn Minuten. Durchschnittlich 37 Euro investiert der Bundesbürger jährlich in Feuerwerkskörper. Lebensretter zu werden, kostet jedoch nur […] Weiterlesen …

José Carreras Leukämie-Stiftung gründet José Carreras Hilfsfond – Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: „In begründeten Einzelfällen wollen wir künftig betroffene Patienten und deren Familien künftig auch direkt unterstützen können. Jede Hilfe ist wichtig.“ – Prof. Dr. Ulrike Kostka, Nikolaus Schneider und Dr. Johannes Friedrich im Beirat des José Carreras Hilfsfond Seit über zwanzig Jahren unterstützt die José Carreras […] Weiterlesen …

voXXclub: Bewegendes Motiv für Engagement gegen Leukämie / Besuch bei krankem Mädchen hat die Musiker „unfassbar mitgenommen“ (FOTO) Die Volksmusik-Band voXXclub engagiert sich für die Leukämie-Stiftung ihres berühmten Kollegen José Carreras – und die Musiker haben ein sehr bewegendes Motiv dafür. Schon gleich zu Beginn ihrer Karriere haben sie ein an Blutkrebs erkranktes kleines Mädchen im Krankenhaus besucht. „Es war klar, dass sie die Krankheit nicht überlebt. Sie war ein Riesenfan, hat Bilder […] Weiterlesen …