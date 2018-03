Ab heute mitbieten auf Lieblingsstücke von Cathy Hummels und Blogger Willy Iffland bei https://www.ebay.de/rpp/mein-neues-ich / Auktionserlöse gehen zu 100 Prozent an UNICEF und DKMS / Am Sonntag, den 14. Januar: verkaufen und nur 1 Euro zahlen Einmal in die Fußstapfen von Mode-Expertin und Moderatorin Cathy Hummels treten? Oder personalisierte Adiletten von Sneaker-Blogger Willy Iffland besitzen? […]

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage bereits 2018 von vier auf acht verdoppeln. Andreas Pinkwart (FDP), NRW-Minister für Wirtschaft und Digitales, hofft, dass die neue Regelung „schon im kommenden Frühjahr in Kraft treten kann“. Dies teilte er der Onlineausgabe des von der dfv Mediengruppe herausgegebenen Fachmagazins TextilWirtschaft (TW) mit. Gleichzeitig will NRW […]

BIRKENSTOCK und die Europäische Fachhochschule (EUFH) bilden ab sofort in Brühl bei Köln den Management-Nachwuchs für das Unternehmen gemeinsam aus. Die Partnerschaft zwischen Theorie und Praxis beginnt zum kommenden Wintersemester. Dann starten die ersten Studierenden in den Studiengängen Industrie- und Logistikmanagement und absolvieren parallel ein Training on the Job am Firmensitz in Neustadt (Wied). In […]