Immer wieder war meine Frage: Will die SPD überhaupt noch an die Macht? Glaubt diese Führung an den Volkspartei-Geist der SPD? Anscheinend nicht, denn wie sonst kann es sein, dass sie der Partei in ihrem Egoismus so schaden? Die SPD braucht eine total neue Spitze, Frauen und Männer mit ganz neuen und frischen Gesichtern und […]