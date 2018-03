START » Posts tagged with » olympia

Olympische Winterspiele 2018 in PyeongChang: P&G setzt sich gemeinsam mit Athletinnen aus aller Welt gegen Vorurteile ein (FOTO) Procter & Gamble (P&G) ist weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und setzt sich mit der „Danke Mama“-Kampagne zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang für eine Welt ohne Vorurteile ein. Im Kern der Kampagne steht die bedingungslose Liebe von Müttern zu ihren Kindern, mit der sie ihre Kinder vom ersten Tag an begleiten […]

WELT-Emnid-Umfrage: / Doping bei Olympia – Kaum jemand glaubt an saubere Spiele / Mehrheit wünscht sich Olympische Spiele mal wieder in Deutschland Die Olympischen Spiele in Südkorea beginnen, begleitet von Doping-Diskussionen im Vorfeld. In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage gehen nur 7 Prozent der Befragten davon aus, dass die Olympischen Spiele diesmal dopingfrei stattfinden. 48 Prozent der Deutschen sind sicher, dass zumindest in geringem Maße weiter gedopt wird. Weitere 34 Prozent gehen sogar von einer großen Anzahl von Dopingfällen […] Weiterlesen …

Gienger: Olympische Winterspiele sind historische Chance für Völkerverständigung, aber auch Risiko für glaubhaften Anti-Doping-Kampf Heute beginnen die XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Das internationale Sportereignis kann den Startpunkt für eine weitere Annäherung von Nord- und Südkorea markieren. Gleichsam werden die Winterspiele von den Lücken im Doping-Kontrollsystem und dem Umgang mit dem russischen Staatsdoping überschattet. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger: „Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang können […] Weiterlesen …

So könnte es gehen – gesellschaftskritischer Roman setzt sich mit Menschenrechten auseinander Heutzutage braucht es nicht viel, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu gewinnen. Rahel, eine israelische Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Jerusalem, muss dies selbst erfahren. Ihr Engagement für ihre palästinensischen Mitbewohner und deren alltäglichen Probleme wird nicht von allen als positiv angesehen. Sie muss um ihre und die Existenz ihres Partners Elias bangen. Da sie […] Weiterlesen …

Zum „Tag der Komplimente“ am 24.01. bedankt sich Felix Neureuther bei seiner Mutter Rosi Mittermaier für Werte wie Offenheit und Respekt, die sie ihm vermittelt hat (VIDEO) Aktuell ist Felix Neureuther Markenbotschafter für die internationale „Danke Mama“-Kampagne von Procter & Gamble (P&G) zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang, die sich dafür einsetzt, gesellschaftliche Stereotype und Vorurteile zu überwinden. Seit Jahren engagiert sich Felix Neureuther neben der „Danke Mama“-Kampagne in zahlreichen sozialen Projekten für Kinder, jüngst mit einem selbstgeschriebenen Kinderbuch. Er setzt […] Weiterlesen …

DOSB nominiert die ersten 43 Athleten/innen für PyeongChang / In der zweiten Runde am 23. Januar wird das Olympia Team Deutschland komplettiert 24 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in PyeongChang (9. bis 25. Februar) stehen die ersten deutschen Teilnehmer fest. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte am Dienstag in Frankfurt/Main 43 Athletinnen und Athleten aus den drei Sportarten Eishockey, Eiskunstlauf und Rennrodeln für das Olympia Team Deutschland. Darunter sind Natalie Geisenberger, Felix Loch sowie Tobias […] Weiterlesen …

P&G setzt sich für eine Welt ohne Vorurteile ein / „Liebe statt Vorurteile“: Neuer Kurzfilm zu den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang (VIDEO) 99 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang stellt Procter & Gamble (P&G), als weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), den neusten Kurzfilm der „Danke Mama“-Kampagne vor. Die neue Kampagne zu den Olympischen Spielen setzt sich dafür ein, gesellschaftliche Stereotype und Vorurteile zu überwinden. Aus der Sicht der Mütter werden Herausforderungen […] Weiterlesen …

Gienger: Reform des Leistungssports muss Situation hochqualifizierter Trainer deutlich verbessern Einheit aus Trainer und Athlet im olympischen und paralympischen Bereich weiter stärken Am gestrigen Mittwoch hat sich der Sportausschuss mit der Situation der Trainer im Spitzensport und der Trainerakademie in Köln befasst. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger: „Im Zuge der Reform des Spitzensports muss die Situation hochqualifizierter Trainer in Bezug auf […] Weiterlesen …

Olympia für blinde und sehbehinderte Menschen nur ein Sommermärchen? Die Olympischen Spiele 2018 bis 2024 werden nicht mehr von den öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern exklusiv von Eurosport übertragen. Steht damit die Berichterstattung mit Live-Audiodeskription vor dem Aus? ARD und ZDF hatten zu den Olympischen und Paralympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro mit großem Aufwand und viel Erfolg die Wettkämpfe mit Live-Audiodeskription gesendet. Blinde und […] Weiterlesen …