Viele Gesellschaften sind in unserer modernen Welt am Scheitern, doch viele wollen dies nicht wahrhaben und stecken den Kopf in den Sand. Vor allem Politiker sind Meister des Verleugnens. Alexander Brün zeigt in seinem Sachbuch über eine neue Gesellschaftsweise, dass aus diesem Grund eine Art Gesellschaftsvertrag aufgestellt werden muss. Dieser würde jede Menge Veränderungen beinhalten, […]