Das Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung wird für das Jahr 2018 bundeseinheitlich auf 37.873 Euro festgesetzt. Es entspricht dem durchschnittlichen Jahresbrutto-Lohn oder -Gehalt eines beschäftigten Arbeitnehmers. Die Bezugsgröße ist für viele Werte in der Sozialversicherung von Bedeutung. In der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt sie im kommenden Jahr in den alten Bundesländern 36.540 Euro oder 3.045 Euro […]