(Mynewsdesk) Der 9. Teamcup der Systemgastronomie in Hamburg, direkt bei der INTERNORGA war ein voller Erfolg. Knapp 100 Auszubildende aus der Systemgastronomie von rund 30 Marken haben bis zur letzten Minute gekämpft. Bei der anschließenden Siegerehrung im Theater Schmidtchen auf der Hamburger Reeperbahn lobte BdS-Präsidentin Sandra Mühlhause in einer Videoschaltung den Teamgeist der Teilnehmer. ?Mein […]

(Mynewsdesk) In seiner Sitzung vom 8. Februar 2018 hat das Präsidium des BdS Mirko Silz zum neuen Präsidiumsmitglied gewählt. Der CEO der L`Osteria GmbH ist seit 1991 in der Systemgastronomie im Management tätig und zählt große Marken wie McDonald?s, Vapiano sowie Coa zu seinen Karrierestationen. Ein besonderes Anliegen ist Silz das abteilungsübergreifende Miteinander sowie die […]

(Mynewsdesk) München, 3. Juni 2016 ?Die Systemgastronomie in Deutschland hat in den vergangenen Jahren eine gefestigte Tarifkultur aufgebaut und kann heute sogar eine überdurchschnittliche Tarifbindung aufweisen. Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) hat heute seine Untersuchung zur Tarifbindung in der Systemgastronomie vorgestellt: Über 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in systemgastronomischen Restaurants bundesweit in Deutschland […]