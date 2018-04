Sandra Mühlhause neu im Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

(Mynewsdesk) In seiner jüngsten Sitzung hat das Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Sandra Mühlhause, Präsidentin des BdS als neues Präsidiumsmitglied gewählt.

?Ich bin stolz, die Systemgastronomie als Branche der Chancen in diesem sozialpolitischen Spitzengremium vertreten zu dürfen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Der BdS ist als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die umfassende Branchenvertretung der Systemgastronomie in Deutschland und vereint die relevanten Player der Systemgastronomie, zu denen unter anderem gastronomische Marken wie McDonald?s, Burger King, Nordsee, Pizza Hut, Starbucks, Vapiano, L?Osteria, aber auch neuere Konzepte wie Burgerista oder Five Guys zählen. Wir vertreten eine starke, kontinuierlich wachsende Branche mit Zukunft und bieten unseren Auszubildenden und Mitarbeitern sowie Mitarbeiterinnen einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältige beruflichen Perspektiven. Darüber hinaus leisten wir einen hohen Beitrag bei der Integration von Zuwanderern?, so Sandra Mühlhause.

Mit Sandra Mühlhause besetzt der BdS erneut einen Sitz im BDA-Präsidium. Sandra Mühlhause ist seit 16. Januar 2018 Präsidentin des BdS und Vorstand von McDonald?s Deutschland LLC. Die studierte Betriebswirtin kann auf 25 Jahre Erfahrung im Personalbereich zurückblicken, unter anderem als Senior Vice President Recruitung & Employer Branding bei der ProSiebenSat.1 Media SE und in verschiedenen Führungspositionen in der Energiebranche.

