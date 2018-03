Am 2. September 2017 öffnet sich der Zoll einem breiten Publikum und feiert den zweiten bundesweiten Tag des Zolls für Groß und Klein, Jung und Alt. An diesem Tag wird sich der Zoll mit seinem gesamten Tätigkeitsspektrum der Öffentlichkeit präsentieren und seine tägliche Arbeit an See- und Flughäfen sowie auf den Straßen vorstellen. Termin: 2. […]

Am 2. September 2017 feiert der Zoll auf dem Gelände des Cruise Terminals in der Hamburger HafenCity (Großer Grasbrook / Chicagokai, 20457 Hamburg) von 10:00 bis 18:00 Uhr den „Tag des Zolls“. An diesem Tag wird sich der Zoll mit seinem gesamten Tätigkeitsspektrum der Öffentlichkeit präsentieren und seine tägliche Arbeit an See- und Flughäfen sowie […]