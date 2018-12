Thomas Jung: „Ob Verfassungsgericht oder Medienrat, die SPD ist nur an der Macht, nicht an der Sache interessiert“

Bei der Besetzung des Landesverfassungsgerichts

und auch des Medienrats versucht die SPD, mit geschickten

Änderungswünschen bei den Wahlkriterien der AfD zu schaden. So sollen

im Dezember sechs Brandenburger Verfassungsrichter gewählt werden,

von denen die Sozialdemokraten drei vorschlagen. Die anderen vier

Fraktionen – obwohl in der Wählergunst auch stark vertreten – haben

nur je einen vorgeschlagen. Die SPD dagegen drei. Auch der Medienrat,

ein wichtiges Entscheidungsgremium der Medienanstalt

Berlin-Brandenburg, soll nach SPD-Wunsch umfrisiert werden. Das

Gremium soll künftig von neun Personen beaufsichtigt werden und nicht

mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit Entscheidungen fällen, sondern mit

einer einfachen Mehrheit entscheiden.

Der stellvertretende AfD-Fraktionschef im Landtag Brandenburg,

Thomas Jung, meint dazu: „Als zweitgrößte Partei im Land hat die AfD

natürlich ein Anrecht, mindestens einen Kandidatin für das

Verfassungsgericht zu stellen. Wir haben mit Victoria Tuschik, die

die Befähigung zum Richteramt besitzt, eine gute Kandidatin am Start.

Laut Artikel 112 der Verfassung sollen die politischen Kräfte des

Landes angemessen mit Vorschlägen vertreten sein. Das darf man uns

nicht absprechen. Genauso verstößt die Besetzung des Medienrats dann

klar gegen den Proporz. Demnach wäre es längst an der Zeit, dass die

AfD dort vertreten ist. Nach deren Plänen kann die

Regierungsmehrheit den Medienrat gegen den Willen der Opposition

besetzen. Dass die SPD an jedem Proporz vorbei für sich gleich drei

Stellen beansprucht, ist ihrem Hochmut zuzuschreiben. Es zeigt dem

Brandenburger einmal mehr, wie abgehoben die Altpartei mit seinen

Sorgen und Rechten umgeht. Der SPD geht es nur um Machterhalt, schon

lange nicht mehr um die Sache. Und wie sie beim Rundfunk unterwegs

ist, sehen wir an nackten Zahlen: Der RBB erwartet 2019 einen Verlust

von 85 Millionen Euro. Der oft auch AfD-wählende Gebührenzahler

wird`s schon richten.“

