Tim Bendzkos Privatkonzert bringt 44.000 Euro für den guten Zweck / United Charity freut sich über Rekordspendenerlös

Für unglaubliche 44.000 Euro hat United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, ein Privatkonzert per Livestream von Tim Bendzko versteigert! Die Rekordsumme geht dabei komplett an den guten Zweck, denn der Erlös wird ohne Abzüge an die Nicolaidis YoungWings Stiftung München gespendet. Insgesamt leitet United Charity im Rahmen der von Fußballstar Thomas Müller organisierten Spendenaktion über 84.000 Euro an die Stiftung weiter.

Das exklusive Konzert wurde von einer Bieterin aus Baden-Württemberg ersteigert. United Charity versteigerte vor zwei Jahren schon ein Wohnzimmerkonzert mit Bendzko. Dieses Mal kann der Sänger aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort bei der Auktionsgewinnerin spielen, sondern muss auf die Stream-Variante zurückgreifen. Das Überraschende: Selbst für das „richtige“ Wohnzimmerkonzert wurde damals nicht so viel gezahlt, wie jetzt für den Livestream. Die Auktion bricht damit alle internen Rekorde, denn noch nie gab es bei United Charity einen höheren Erlös für ein Privatkonzert!

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 10 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden

Tel: +49 7221 366 8703

Fax: +49 7221 366 8709

Mail: mailto:team@unitedcharity.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78160/4793729

OTS: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell