Totalversagen von Behörden und Politik gegen kriminelle Schlachter und Bauern / SOKO Tierschutz fordert Rücktritt von Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast – ARD berichtet heute in Plusminus

SOKO Tierschutz e. V. hat Strafanzeige

gegen den Schlachthof Maretzki in Düdenbüttel bei Stade, 20 Landwirte

aus der Region und das Veterinäramt Stade erstattet. Besonders das

Versagen der Amtsleitung des Veterinäramtes wiegt schwer. Die

amtlichen Tierärzte hatten systematisch weggeschaut und so nicht nur

entsetzliche Tierquälerei, sondern auch eine massive Gefährdung der

Verbraucher verursacht. Die Amtschefin Frau Witthöft verhinderte

nicht einmal während der von SOKO Tierschutz ausgelösten Kontrolle

des Betriebes, die Auslieferung von vielen Tonnen Fleisch in die

Hamburger Region und in die Niederlande. Der Großabnehmer in Enschede

bezog regelmäßig Fleisch von Maretzki und verteilte es in der

gesamten EU. Es wurde unter anderem zu Döner, Spareribs, Burgern und

Köttbullar verarbeitet.

Der Schlachthof hatte systematisch kranke, schwer verletzte Tiere

und unter rechtswidrigen Umständen bereits tot angelieferte Tiere

geschlachtet. Völlig zerstörte Milchkühe wurden bei vollem

Bewusstsein von Schlachthof-Mitarbeitern mit Seilwinden in die

Tiertransporter geschleift.

Versteckte Kameras im Schlachthof zeigen einen amtlichen Tierarzt,

der beim Anblick von illegalen Transporten schnell umkehrt und

verschwindet. Besonders pikant: Die versteckten Kameras an den

Tiertransportern der Firma Maretzki zeigen zum ersten mal, wie

Milchbauern ihre alten, kranken Milchkühe grausam und illegal

entsorgen. Eine besonders schlimme Szene zeigt ein Hanfseil, das

während dem minutenlangen Verladen mit der Seilwinde in das Auge des

panischen Rindes schneidet. Das Bildmaterial stammt aus dem Zeitraum

März und April 2019.

Das ist der zehnte Schlachthof-Skandal innerhalb von zwei Jahren

im Bundesgebiet. Vier Fälle davon betrafen Niedersachsen. Damit

verbunden ist ein kriminelles Netzwerk von hunderten Bauern,

Viehhändlern und Tierärzten, die den illegalen und hoch profitablen

Handel mit sogenannten Downer-Kühen betreiben und unterstützen. Diese

Täter blieben nach Bad Iburg weitgehend unbehelligt und sind

weiterhin in das System eingebunden. „Aus Quellen wissen wir, dass

die Bauern und Viehhändler über den Staat lachen und sagen, sie

müssten einfach nur ein paar Kilometer weiter fahren, um das

lukrative Geschäft mit den kranken Kühen fortzusetzen“, berichtet

SOKO-Ermittler Mülln.

Der Fall erinnert an den Schlachthof Bad Iburg, der bis zur

Schließung durch Recherchen von SOKO Tierschutz im Oktober 2018 das

gleiche Geschäftsmodell verfolgte. „Nun zeigt sich das Totalversagen

von Ministerin Otte-Kinast. Sie war besonders dadurch aufgefallen,

investigativen Tierschutzorganisationen die Gemeinnützigkeit

entziehen zu wollen. Es zeigt sich nun erneut mit EU-weiten

Konsequenzen für die Lebensmittelsicherheit und weiteren

Tierquälereien, dass die Ministerin trotz drei Skandalen in

Niedersachsen innerhalb der letzten 7 Monate unfähig ist, die

kriminellen Netzwerke in der Milchindustrie zu zerschlagen. Da liegt

natürlich auch die Frage nahe, ob der Ministerin als

Massentierhalterin von Milchkühen nicht der nötige Abstand fehlt, um

gegen ihre eigene Branche vorzugehen. Darum sollte sie unserer

Meinung durch eine Person ersetzt werden, die den nötigen Willen und

die Unabhängigkeit hat, um diesen Sumpf auszutrocknen“, so Friedrich

Mülln von SOKO Tierschutz.

