Traumberuf auf Umwegen / Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger für den Lehrerberuf gesucht

Der Lehrerberuf ist mehr als ein Job, er ist

eine Berufung. Doch manchmal spüren passionierte Wissensvermittler

diesen Ruf erst nach ihrem Eintritt ins Berufsleben – als Ingenieurin

oder Anlagenbauer. Über den Seiteneinstieg können diese

hochqualifizierten Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen Lehrerinnen und

Lehrer werden und den Schulen in Zeiten von Lehrermangel dabei

helfen, Unterrichtsausfall zu vermeiden. Schülerinnen und Schüler

profitieren von den praktischen Erfahrungen dieser Lehrkräfte, die

auf diesem Wege an die Schule kommen.

„Gerade engagierte Fachkräfte aus dem Bereich der MINT-Fächer mit

Berufspraxis, können Jugendliche praxisnah und mit Begeisterung an

diese Disziplinen heranführen. Hier ist der Lehrkräftebedarf an den

Schulen besonders groß“, erklärt Schulministerin Yvonne Gebauer. Mehr

Fachkräfte aus den Bereichen Mathematik, Chemie, Physik und Technik

wären eine große Unterstützung für die Schulen des Landes.

So wie Moana, die am Berufskolleg Physik und Maschinenbautechnik

unterrichtet. Die studierte Prozessingenieurin teilt ihre

Begeisterung für naturwissenschaftliche Fächer heute mit Schülerinnen

und Schülern. Die 34-Jährige ist von ihrem neuen Beruf so angetan,

dass sie auch Freunde und Bekannte überzeugen will, diesen Weg

einzuschlagen. Auf der Kampagnenwebsite www.lehrer-werden.nrw erzählt

sie von ihren Erfahrungen als Seiteneinsteigerin.

Auch Anlagenbauer Philip führte es aus der Industrie zurück an die

Schule. „Heute macht mir das Unterrichten fast noch mehr Spaß als das

Entwickeln von Produkten“, sagt der 36-Jährige. Der Seiteneinsteiger

profitiert von seiner beruflichen Vergangenheit und macht mit seiner

praktischen Erfahrung die Inhalte aus Fachbüchern zu echten

Erlebnissen für seine Schülerinnen und Schüler. „Für mich bringt der

Lehrerberuf einen Facettenreichtum mit, den ich so in der Industrie

nie erfahren habe. Das ist klasse!“

Zum Start des laufenden Schuljahres hat das Schulministerium zudem

beschlossen, den Seiteneinstieg in den Lehrerberuf zu erleichtern:

Künftig können sich auch Absolventinnen und Absolventen eines

Masterstudiengangs von Fachhochschulen auf eine Lehrerstelle an

Berufskollegs bewerben.

Hintergrund:

Die landesweite Kampagne „Schlau machen – Lehrer werden“ wirbt

gezielt um Nachwuchs für den Lehrerberuf in Nordrhein-Westfalen. Laut

der aktuellen Lehrerbedarfsprognose für das Land Nordrhein-Westfalen

fehlen in den nächsten zehn Jahren rund 15.000 Lehrkräfte (vor allem

an Grundschulen, in der Sekundarstufe I, für das Lehramt

Sonderpädagogik und am Berufskolleg). Als Wertschätzung für alle

Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen soll die Kampagne zudem in der

Bevölkerung das Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Lehrkräfte

stärken.

Pressekontakt:

Bei Nachfragen zur Kampagne wenden Sie sich bitte an das Referat für

Öffentlichkeitsarbeit presse@lehrer-werden.nrw oder an die

Pressestelle des Ministeriums für Schule und Bildung, Telefon 0211

5867-3505.

Original-Content von: Schlau machen – Lehrer werden, übermittelt durch news aktuell