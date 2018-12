TSVG: Spahn gegen die kompletteÄrzteschaft

Glaubt man den bisherigen Umfragen, so hat Jens

Spahn wenig Chancen, den CDU-Parteivorsitz von Angela Merkel zu

erben. Nach dem Parteitag am Wochenende wird er sich wieder

verschärft seinem Job als Gesundheitsminister widmen müssen. Dass

dies ein unbequemer Wiedereintritt in die Atmosphäre wird, liegt auf

der Hand: Gegen das umstrittene Terminservice- und Versorgungsgesetz

(TSVG) hagelt es Kritik aus der Ärzteschaft. Dabei handelt es sich

nicht um die üblichen Störfeuer einzelner Funktionäre – es geht um

einen bundesweiten Flächenbrand.

Große Fachverbände, kleine Ärzteorganisationen, Ärztekammern und

Kassenärztliche Vereinigungen sind sich in ihrem Protest derzeit

einig: Spahn greift zu stark in die Organisationshoheit der

freiberuflich tätigen Ärzte ein. Neue gesetzliche Vorgaben für

erweitere Pflicht-Sprechzeiten und offenen Sprechstunden lösten keine

Probleme – sie setzen die bereits am Limit arbeitenden Ärzte stark

unter Druck, heißt es in den unzähligen Protestschreiben und

Resolutionen. Darüber hinaus drohen nach Auffassung vieler Ärzte

drastische Verschlechterungen für chronisch Kranke, wenn

Extrahonorare nur für Notfälle und Neupatienten eingeführt werden.

Zahlreiche Ärzteorganisationen fordern eine rasche Änderung des

Referentenentwurfs – oder gar den Stopp der gesamten

Gesetzesinitiative. Ärzte der Organisation IG Med haben in einer

Resolution die Kollegen sogar zu „zivilem Ungehorsam“ aufgerufen. Sie

wollen die gesetzlichen Neuregelungen einfach nicht umsetzen, sollte

das TSVG wie geplant in Kraft treten.

Das Patientenmagazin „Durchblick Gesundheit“ hat alle

Protestschreiben und kritischen Stellungnahmen aus der Ärzteschaft

gesammelt und einen Link-Überblick für die Redaktionen erstellt.

Sie erreichen die Protest-Übersicht über diesen Link:

www.durchblick-gesundheit.de/TSVG-Protest

Pressekontakt:

Redaktion „Durchblick Gesundheit“

änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AG

Kattjahren 4

22359 Hamburg

040/6091540

j.scholz@aend.de

Original-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuell